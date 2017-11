Colomo afirma que le gustaría rodar en Segovia pues es “muy cinematográfica”

Miguel Ángel Furones, Rosa Montero, Eliseo de Pablos, Fernando Colomo, Clara Luquero, Esteban García Albea y Antonio Resines, antes de comenzar la Fiesta del Cine en el Parador. / NEREA LLORENTE

Como todo festival que se precie, la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia desplegó ayer su alfombra roja y celebró la Fiesta del Cine, que homenajeaba este año al director de cine, actor, guionista y productor, además de arquitecto, Fernando Colomo.

Sobre los hombros de Ana Morgade recayó el peso de la gala, marcada por el humor, como no podía ser de otra manera. Muchos rostros conocidos disfrutaron del acto, celebrado en el Parador, como el actor Antonio Resines o la escritora Rosa Montero, quienes quisieron acompañar a Colomo en su gran noche.

Durante el día, el nuevo premio ‘As de Segovia’ —“este premio es un reconocimiento que agradezco muchísimo”, dijo—, participó en otros actos de MUCES y mantuvo un encuentro con la prensa, en el que habló, como no podía ser de otra manera, de cine: del suyo, del que dijo que “siempre he reflejado, por intuición, el momento social que se vivía”; y del cine español en general, que “ha vuelto a recuperar al público”, aseguró, quitando espectadores a las producciones americanas, y eso “porque se están haciendo películas muy interesantes, a pesar de las dificultades”.

Colomo anunció también que su próxima película, ‘La Tribu’, que se estrenará en marzo, “es una comedia un poco melodramática, aunque más ‘melo’ que dramática”, que relata la historia de unas ‘mamis’, mujeres entre 40 y 65 años, que practican ‘street dance’ en una escuela de Badalona.

Y dejó entrever la posibilidad de rodar en Segovia, una ciudad en la que no ha grabado ninguna de sus obras “y esto hay que solucionarlo rápidamente, porque es una ciudad muy cinematográfica”, aseguró.

Abusos El actor y director no dudó a la hora de dar su opinión sobre ciertos temas de actualidad, como la avalancha de denuncias contra hombres importantes del mundo del cine que está tambaleando los cimientos de Hollywood. Respecto a dichas denuncias, aseguró que “me ha sorprendido que se denunciara, pero es un acto muy valiente”. Es más, para Colomo es un problema endémico de todos los sectores, ya que allí donde hay una situación de poder “pueden darse y, de hecho, se dan” abusos, así que, insistió, que “se denuncie me parece estupendo”.

Respecto a la situación política que se vive en España debido al desafío independentista de Cataluña, el director afirmó que “ni el más brillante de los guionistas hubiera podido escribir el guión de lo que está pasando. En este caso, la realidad supera a la ficción”. Por ello, dijo, son muchas las películas que podrían hacerse sobre este tema, y seguro que se harán en un futuro, y de diversos géneros: de fuga, de comedia..., aunque “yo no me siento con fuerzas”. En tono más serio, lamentó que los políticos “nos están dando tanto material” que no se puede procesar, porque toda esta situación y las actuaciones políticas “no se dirigieren fácilmente”.

Esmeralda Marugán retransmite en directo desde Segovia con Fernando Colomo y De Pablos

La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia va más allá de las salas de proyecciones. Su amplio programa de actividades complementarias ofrece muchas alternativas, como exposiciones, conferencias, talleres... todas, eso sí, relacionadas con el séptimo arte.

Entre dichas propuestas se encuentra la retrasmisión de diversos programas de radio en directo desde la ciudad. Uno de ellos es ‘Verde Esmeralda’, programa de emisión nacional de Libertad FM, conducido por la periodista segoviana Esmeralda Marugán, que ayer se trasladó hasta Segovia.

Desde la Casa de la Lectura para toda España, Marugán habló de MUCES y de lo que significa para Segovia y lo hizo compartiendo micrófono con varios de los protagonistas, como la alcaldesa, Clara Luquero, el director de la Muestra, Eliseo de Pablos, y el homenajeado de este año, el director Fernando Colomo.

También pasaron por ‘Verde Esmeralda’ Maria Yancheva, consejera de Comercio y Economía de Bulgaria, país invitado este año a MUCES; y Davo Valdés, crítico mexicano que compartió con los oyentes la influencia europea en el cine de su país.

Asimismo, por los micrófonos del programa pasaron también a lo largo de la mañana otros contertulios, como el concejal de Marugán y abogado Adolfo Sastre; el director de comunicaciones y de redes sociales Juanjo Rincón; el periodista Rafael Alba; y el economista y empresario José Ángel Sánchez.

La nota musical la puso la banda Las Dos En Punto con una actuación en directo.

