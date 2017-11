El novillero Colombo es el invitado de la 286 Tertulia Taurina

Colombo junto a Pablo Pastor con el óleo de Lope Tablada. / KAMARERO

Se celebró la 286 Tertulia Taurina de Segovia en mesón Patricia, constituida en cena en vez del habitual almuerzo, debido a tener que cumplir el invitado especial, el novillero venezolano Colombo, con un importante tentadero en tierras salmantinas. Así pues, la tertulia se llevó a cabo con normalidad y buen ambiente degustando una buena cena y manteniendo el tono coloquial con interés y variedad de temas.

Colombo vino acompañado por su apoderado, Juan Ruiz Palomares, el torero de plata José Manuel Más y su mozo de espadas Jesús Vázquez. Desde Segovia partieron hacia Jaén donde el viernes tenían comprometido un tentadero. En Salamanca, habían tentado en la finca ‘La Glorieta’, en tiempo propiedad de Julio Robles.

Jesús Enrique Colombo quedó líder del escalafón de novilleros la temporada del presente 2017, con 36 novilladas y corte de 65 orejas y 8 rabos. Tenía prevista su alternativa en Zaragoza el 11 de octubre con Ponce y Cayetano, toros de Juan Pedro Domecq, pero un percance sufrido en Valencia, tres días antes en la última novillada de su carrera, le obligó a posponer el doctorado y dejar ese compromiso para el 26 en Lima.

“Nací en San Cristóbal hace veinte años. La influencia de mi padre que fue matador de toros, fue decisiva en mi voluntad de ser torero. Comencé siendo niño y a los diez años maté el primer becerro en Aragua. En 2013 participé en el certamen de escuelas taurinas de Canal Plus. En 2014 hice temporada española y francesa toreando siete tardes. Debuté con picadores en Aguascalientes el 18 de marzo de 2015. En la Maestranza de Sevilla lo hice el 14 de mayo del presente año y en Las Ventas tres tardes, las del 22 de mayo, el 9 de julio cortando una oreja y el 27 de septiembre. El 5 de julio corté dos orejas en Pamplona y tres en Albacete. Fui alumno de la escuela taurina de Madrid durante un año”, contó.

Continuó: “Mi padre tomó la alternativa en San Cristóbal en 1982 con toros de Bellavista con Manzanares de padrino y Julio Robles de testigo. Espero honrar a mi progenitor alcanzando un lugar de privilegio en el grupo de las figuras del toreo. Toreros venezolanos famosos han sido los hermanos César, Curro, Rafael y Efraín Girón, Morenito de Maracay y últimamente Manuel Vanegas. Espero al menos lograr su estatus profesional”.

COLOQUIO Y ÓLEO DE TABLADA Se mantuvo un animado coloquio en el que se expusieron diversos temas, siendo la figura central Colombo, quién manifestó sus próximos compromisos adquiridos tras la alternativa. “Torearé en Quito, Medellín, Cali, San Cristóbal, Ambato y Medellín y las que puedan surgir durante mi estancia americana. Iré y vendré a España de manera alternativa, hasta que definitivamente regrese para cumplir la temporada española”.

“Yo admiro mucho a diferentes toreros, pero mi favorito desde niño es El Fandi. Yo pongo banderillas y espero que ese segundo tercio me siga otorgando satisfacciones, pues asumo que cuando

ejecuto la suerte, el público corresponde con aplausos. Yo, al igual que otros jóvenes toreros que comienzan a sonar en al ambiente taurino, traemos aire fresco a la fiesta. Ahí están López Simón, Roca Rey, Galdós, Ginés Marín y algunos otros, que están dando que hablar y ya tienen sus partidarios y vienen ocupando buen lugar en el escalafón por méritos propios”.

“Recuerdo la tarde de Cuéllar donde lidié dos novillos de la ganadería de Brazuela que no dieron buen juego, pese a cortar una oreja a cada uno. El primero tuvo fases de buena embestida y el segundo fue flojo y mansito. Considero que la faena a este novillo tuvo mucho mérito. Mis mejores faenas esta temporada tuvieron lugar en Dax, Madrid, Pamplona y en conjunto, creo que fui capaz de asumir con valor y técnica cada condición del novillo que me cupo en suerte. Y con la espada anduve fino, lo cual otorgó al refrendo necesario a la respectiva faena para cortar tantas orejas y rabos”.

Le fue entregado el habitual óleo de Lope Tablada, magnificando un soberano muletazo del torero venezolano. Juan Ruiz Palomares hijo ya vino a la tertulia como apoderado de David Galván y José Manuel Mas acompañando a su pareja de entonces, la matador de toros Conchi Ríos invitada especial.

