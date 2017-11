El Teatro Juan Bravo sube el telón el día 30 con el Premio Max ‘Danzad Malditos’

Sara Dueñas, Francisco Vázquez y Marco Costa ante el nuevo logotipo del Teatro./ KAMARERO

El Teatro Juan Bravo reabrirá sus puertas el día 30 de noviembre con la puesta en escena de la obra ganadora de los premios Max 2016 al espectáculo revelación ‘Danzad Malditos’ y una imagen renovada tanto de sus instalaciones como de su proyección exterior.

Después de trece meses cerrado por obras de reforma y mejora integral, el telón rojo del teatro de la Diputación Provincial de Segovia volverá a subir para estrenar una programación con prestigiosos y afamados artistas entre los que se incluyen la actriz Blanca Portillo, el artista Rafael Álvarez 'El Brujo', la cantante Diana Navarro y el dramaturgo el Juan Mayorga.

La temporada con la que el Juan Bravo reanuda su actividad hasta iniciar un programa especial de celebración del centenario de su construcción, comienza el próximo día 30 y termina el día 8 de enero. Reúne un total de 27 propuestas tanto teatrales, como de música y danza, actuaciones dirigidas específicamente al público infantil, así como galas y celebraciones de carácter social y cultural, en consonancia con la identidad de un teatro abierto a todos los segovianos, según destacó ayer el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez. El resultado de la reforma que comenzó en septiembre de 2016 “no solo es un auditorio remodelado, —dijo Vázquez— también es la imagen que proyecta a los segovianos para sientan el Teatro como propio”.

El presidente de la Diputación que ayer presentó la nueva programación con la diputada de Cultura, Sara Dueñas y el director del Teatro Juan Bravo, Marco Costa, aseguró que “antes de cerrar para la remodelación ya habíamos encaminados nuestros esfuerzos hacia ese concepto de teatro cercano y accesible a todo tipo de público y ahora hemos reforzado esa idea desde todos los aspectos”. Entre los cambios introducidos en esta dirección cabe señalar la inclusión de palcos adaptados a personas con discapacidad, la inclusión de entradas con tarifas para jóvenes, la creación de un nuevo logotipo y una imagen actualizada de los productos de promoción y publicidad del centro cultural, y también una programación equilibrada en estilos y géneros para que “el público pueda disfrutar de las tragedias, comedias y obras de entretenimiento”, dijo Vázquez.

danzad malditos Los responsables del Teatro Juan Bravo han querido sorprender y dar protagonismo al público en la función de reapertura, apostando por ‘Danzad Malditos’, una obra innovadora en cuyo desarrollo y conclusión tendrán que mucho decir los espectadores. “Estamos expectantes porque creemos que no había manera mejor de abrir el Teatro que con un espectáculo como éste, que aúna todo aquello que queremos que tenga su oferta: interés, originalidad, calidad, diversidad y actualidad”, afirmó Francisco Vázquez al presentar el espectáculo dirigido por Alberto Velasco y basado en la novela de Horace McCoy, '¿Acaso no matan a los caballos?'. El presidente provincial, además, hacía alusión a la originalidad de la obra, que convierte en una verdadera competición de baile la representación. “Ni siquiera el director sabe quién va a ganar el día 30 en el Teatro Juan Bravo”, apuntaba Francisco Vázquez.

Durante los próximos meses, y a un precio público accesible a todos los espectadores, serán varios los nombres de intérpretes importantes y dramaturgos célebres que se podrán ver en la cartelera del Teatro Juan Bravo. No en vano, a 'Danzad, malditos' le seguirá al día siguiente sobre las tablas del Teatro, 'El cómico', la obra con la que Rafael Álvarez 'El Brujo' retorna al templo segoviano de la escena un año y siete meses después.

Blanca Portillo, acompañada de José Luis García Pérez, subirá el telón del Juan Bravo el 10 de diciembre con el guión de 'El Cartógrafo', de Juan Mayorga. El prestigioso dramaturgo ofrecerá en Segovia, ciudad talismán para sus textos de la mano de La uÑa Rota, una obra carente de escenografía en la que los intérpretes tienen todo el peso del espectáculo. Además, Goizalde Núñez y Yolanda Arestegui darán vida a la enemistad de Bette Davis y Joan Crawford el día 9 de diciembre, y Manuel Baqueiro (el popular Marcelino en la serie ‘Amar es para siempre’) con sus chicos de 'El Plan' se subirán a las tablas del Juan Bravo el 27 de diciembre.

Tampoco dejará indiferentes a los espectadores el 2 de diciembre 'Tartufo, el impostor', un texto del gran Molière, que certificará la calidad y variedad de la programación de esta primera etapa tras la reapertura.

Música La programación incluye danza y música. Así, mientras el día 6 de diciembre la compañía Dos Proposiciones presentará 'Hay cuerpos que se olvidan', el día 7 será Diana Navarro, muy de actualidad por su participación en 'Tu cara me suena', quien se suba al escenario del teatro segoviano para presentar su disco 'Resiliencia'.

Durante la Navidad la música también sonará en el auditorio con fuerza; primero gracias al swing y el blues de The Travellin' Brothers el día 23 de diciembre, y unos días más tarde, el 7 y el 8 de enero de 2018, con el tradicional concierto de Navidad y Año Nuevo, que en esta ocasión será a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Anatolia.

Azul y rojo

Sara Dueñas ha presentado la nueva imagen que identifica al Teatro Juan Bravo; “una acorde a los nuevos tiempos, más actual y contemporánea”, ha señalado la diputada de Cultura.

El diseño que ahora se estrena abandona el blanco y el negro del pasado para adquirir los colores azul y rojo que representan el anochecer segoviano y al telón y las butacas del ‘Juan Bravo’, respectivamente. “Además, teniendo en cuenta la fachada y la arquitectura exterior del Teatro, se ha optado por incluir una pequeña diagonal que recuerda a la cornisa del edificio”, explicaba la diputada, terminando así de aclarar el nuevo concepto del logotipo. Este, al igual que los colores de la nueva imagen estarán muy presentes en una renovada web que, como se encargaba de puntualizar Sara Dueñas “es mucho más atractiva e intuitiva que la antigua, y tiene un diseño que se corresponde con la imagen que queremos proyectar de cara al próximo centenario del Teatro”. El centro escénico cuenta ahora con “la imagen de un teatro del siglo XXI que no olvida su pasado”, resumía Sara Dueñas.

