El salto de calidad del Naturpellet pasa por derrotar al Palma Futsal

Álvaro López trata de controlar el balón en presencia de un adversario / NEREA LLORENTE

Después de una semana que no ha sido la idónea para preparar un encuentro importante como el que enfrentará al Naturpellet con el Palma Futsal, a las cinco y media de la tarde de hoy segovianos y mallorquines saltarán a la cancha del Pedro Delgado para dirimir un partido que el Palma quiere ganar para certificar su entrada en la Copa de España (que tiene casi garantizada), y que el Naturpellet pretende que sea el salto de calidad de un equipo que ha ganado a los rivales que tenía que ganar, y que ha perdido contra los que en principio así rezaba el pronóstico.



De esta manera, el equipo segoviano se ha separado de las posiciones de descenso a Segunda División, integrándose en el grupo de conjuntos que tienen opciones, muchas o pocas, de meterse en la Copa de España que se celebrará en Madrid. El Naturpellet, tras la derrota en la cancha del Ribera de Navarra, es de los que tiene menos opciones, y la realidad es que al equipo de Diego Gacimartín le falta esa victoria de calidad que le ponga a la altura de otros equipos, Zaragoza, Cartagena, Catgas... que sí han sido capaces de conseguirla.



El Palma Futsal es, junto con el Jaén, ElPozo y Osasuna, uno de los candidatos a ocupar la tercera plaza de la clasificación. De la mano de un ‘clásico’ del fútbol sala español como es Antonio Vadillo, que puede ser debutante en los banquillos, pero tiene más años de fútbol sala que no pocos entrenadores, el equipo balear se presentará en Segovia con un importante bagaje goleador, por más que fuera de casa se muestre algo más irregular en sus resultados.



Desde la debacle de Levante, el Naturpellet suma casi un mes y medio sin perder en casa. El rival es de los grandes, y no ayuda el hecho de haber jugado partido de Copa el miércoles, y de no haber entrenado en el Pedro Delgado por estar ocupado por la 24 edición de los premios Porc d’Or. Más allá de preguntas sin respuesta como... ¿para qué optas a ser sede de nada si no tienes dónde meter a los participantes? el Naturpellet intentará sobreponerse a las dificultades para dar el salto de calidad en la Liga venciendo a un rival de tronío.

