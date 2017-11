Cruce de acusaciones de los grupos por el cierre de la central de la Velilla

Los portavoces de los distintos grupos en las Cortes de Castilla y León, a excepción del PSOE que no compareció, protagonizó ayer un cruce de acusaciones respecto a la postura de sus partidos sobre el futuro del carbón y de las centrales térmicas del país, con especial atención al caso de la planta de Velilla, en Palencia, tras la decisión de Iberdrola de cerrar todas sus centrales que carbón.

Este cruce de reproches y de acusaciones se produjo en la presentación a los medios de las iniciativas que llevarán los grupos al pleno de los días 21 y 22 de noviembre y que los propios partidos han definido como un “pleno monográfico” en torno al futuro de la térmica de Velilla con tres proposiciones no de ley (PNL) distintas de Podemos, PSOE y PP que, en estos momentos, no tienen asegurado el apoyo de otros grupos.

En este sentido, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador por IU-Equo José Sarrión, advirtió de que cabe la posibilidad de que los sucesivos debates del próximo miércoles deriven en una “circunstancia lamentable” ya que las tres iniciativas podrían quedar sin acuerdo tras acusaciones cruzadas de unos y otros “cuanto menos insultantes y ofensivas” ante la “desgraciada situación” que vive toda la zona de influencia de Velilla.

“Es el momento de las alternativas y de las soluciones”, reivindicó Sarrión quien apeló al margen que hay hasta el próximo miércoles para tratar de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante una resolución conjunta en las Cortes.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.