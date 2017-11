La voz de la experiencia

El técnico Abraham García, la periodista Elena Gutiérrez y el futbolista retirado Álvaro Dominguez. / ALEJANDRO MARTÍN

El ciclo deportivo de la Muestra de Cine Ciudad de Segovia (MUCES) continuó su cauce con la segunda sesión, a través de la proyección de ‘Un gran equipo’ de Oliver Dahan (Francia, 2012) en la sala Caja Segovia. Para la ocasión, estuvieron presentes el entrenador de la Gimnástica Segoviana, Abraham García, con experiencia en el fútbol chino y con una dilatada trayectoria en las canteras del Real Madrid y el Atlético de Madrid; y uno de los jugadores que llegó a entrenar, Álvaro Domínguez, que tuvo que colgar las botas de forma prematura por una lesión. El exfutbolista militó en el Atlético de Madrid y en las filas del conjunto alemán del Borussia Mönchengladbad, y en la actualidad ejerce de colaborador en GolTV como comentarista deportivo. El acto, organizado por la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD)en la colaboración del Instituto Municipal de Deportes (IMD), estuvo moderado por la periodista Elena Gutiérrez y contó con la comparecencia de la concejal Marian Rueda.



La película gira en torno a la figura de Patrick Orbéra, una vieja gloria del fútbol que no ha logrado reconducir su vida y se encuentra arruinada y sin trabajo. La única salida es entrenar a un equipo de aficionados donde el deporte es la vía para salvar a la fábrica de conservas que da empleo a gran parte de la población.



Con la el visionado como hilo conductor, tomó voz la experiencia de los protagonistas y ambos invitados disertaron sobre la importancia de valorar los pequeños detalles y la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que la vida va planteando, poniendo el ejemplo de sus casos personales. “Estuve en el extranjero, pero me di cuenta de que lo que más quería estaba en mi casa. Por eso decidí volver y elegí la Segoviana. Conocí a la gente del club y vi que era el mejor molde para entrenar”, reconoció García; y subrayó “Estoy en el sitio y en el momento que quiero”.



Por su parte, Domínguez contextualizó la temática haciendo un recorrido por su camino deportivo y añadiendo luces a las sombras que se ha ido encontrando: “Pude debutar con el Atlético de Madrid e incluso ganar trofeos. Esa es la cara, pero la cruz llegó cuando me dijeron que no podía seguir jugando al fútbol. No me lo tomé tan mal, ya que no disfrutaba jugando. Tenía muchos dolores en la espalda y me tiraba mucho en el sofá. No quería eso para mí. La vida no tiene solo una dirección y ahora toca reinventarse.”

EL LUNES, ÚLTIMA SESIÓN El lunes, día 20, se pondrá el broche al serial de deportes de la MUCES con una nueva proyección a 20.00 horas. La obra será ‘Zidane, un retrato del siglo XXI’, un documental francés dirigido por Douglas Gordon y Philippe Parreno, de 2006. El encargado de argumentar el filme será José Ramón Sandoval, técnico de fútbol desde 1996 en equipos como el Rayo Vallecano (al que subió a Primera División y dirigió en la máxima categoría), el Sporting de Gijón o el Granada CF. En 2011 fue galardonado por el diario Marca con el trofeo Miguel Muñoz como mejor entrenador del año en Segunda División.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.