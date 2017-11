Los gimnásticos David Sancho y Mario Martín comienzan a entrenar con las selecciones de Castilla y León sub 18 y 16

Los jugadores convocados con la Selección de Castilla y León, en las instalaciones de Arroyo de la Encomienda. / FCYLF

Las Selecciones autonómicas, juvenil y cadete, masculinas comenzaron sus entrenamientos para preparar el Campeonato de España. Ambas preselecciones se entrenaron en los campos ‘La Vega’ de la localidad vallisoletana Arroyo de la Encomienda, afrontando la primera sesión de un total de cinco hasta diciembre, momento en el que se dispute la I Fase de los Nacionales (el 28 y 29). A estas convocatorias fueron los jugadores de la Gimástica Segoviana David Sancho, en la sub 18, y Mario Martín, en la sub 16.



“Hemos realizado tres partidos condicionados para ver a los futbolistas en concepto de Selección y comenzar a construirnos como equipo”, hablaba el técnico sub 18, Adolfo Cartujo, quien se incorpora al Centro de Tecnificación de la Federación esta temporada.



Igualmente, la Selección sub 16 realiza trabajo preventivo, tareas técnico-tácticas y también partidos condicionados. “En los cinco entrenamientos que tenemos por delante vamos a cimentar las bases con conceptos claros y sencillos, además de crear un buen grupo humano”, aludía el seleccionador sub 16, Daniel Rodríguez, quien también estrena puesto. Castilla y León jugará en Cataluña frente a Andalucía y la anfitriona. En el grupo A, también está incluida Aragón. La próxima sesión está prevista para el 22 de noviembre.

