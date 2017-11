ARSEG recibe cada año entre 50 y 70 nuevos casos de enfermedad alcohólica

No es un camino fácil, pero la meta final merece la pena. Este es el mensaje que los integrantes de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia (ARSEG) quisieron trasladar ayer a sus conciudadanos con ocasión de la celebración del Día Mundial sin Alcohol, que ayer sacó a la calle a socios y voluntarios para poner en común su trabajo y dar a conocer la oferta asistencial que la asociación ofrece a aquellas personas que padecen esta enfermedad adictiva.

Una mesa informativa instalada junto a la iglesia de San Clemente en la Avenida del Acueducto sirvió a lo largo de la mañana para hacer visible el trabajo de ARSEG a través de la entrega de folletos informativos y con la serena conversación con quienes se acercaron hasta la mesa para recabar más información. Por la tarde la Sala Fundación Caja Segovia albergó una charla-coloquio en la que los profesionales del equipo de psicólogos de la asociación expusieron el trabajo que desempeñan, y posteriormente algunos de los asociados relataron su experiencia personal relacionada con una nueva vida alejada del alcohol.

Tras la cara visible que ARSEG ofreció ayer, se sitúa el esfuerzo de las más de 900 personas que integran la asociación, y de los cerca de un centenar de socios que realizan un trabajo más constante relacionado con los programas de acogida, atención y apoyo que desarrolla este colectivo. Su presidente Fernando Martínez asegura que ARSEG recibe anualmente una media que oscila entre los 50 y los 70 nuevos casos de enfermedad alcohólica, lo que prueba que su prevalencia sigue siendo significativamente notoria.

“Desde la asociación estamos siempre dispuestos a ayudar a aquellas personas que quieran salir del alcohol –asegura Martínez- y queremos que sepan que si se puede siempre que estén dispuestos a ser ayudados. Tenemos tres psicólogos profesionales y herramientas muy potentes como las terapias de autoayuda para enfermos y para familiares, ya que el alcoholismo no sólo afecta al enfermo, sino a todo su entorno social, familiar y profesional”.

Entrar en la asociación supone dar “un paso al frente hacia el abismo”, señala el presidente de ARSEG, ya que iniciar el proceso de rehabilitación supone “no saber con que te vas a encontrar en el camino”. Así, asegura que lo más importante es que el enfermo tome conciencia del problema y supere la fase de “autoengaño” que toda adicción lleva consigo.

“Cualquier persona alcohólica lo primero que te dice es que no tiene problemas y que lo puede dejar cuando quiera –señala- y además cuando quiere salir de ese círculo pretende hacerlo solo. Yo llevo más de diez años en abstinencia y en la asociación hay compañeros con tanto o más tiempo que yo, pero para ello hay que aportar trabajo, esfuerzo y reconocimiento porque es una enfermedad siempre latente”.

La dependencia no sólo causa graves daños físicos, sino que implica también un problema psicológico que “nunca va a desaparecer”, según manifestó el presidente de ARSEG. “Siempre seremos enfermos en rehabilitación, porque aunque la dependencia física puede superarse fácilmente a través de la abstinencia en poco menos de un mes, la adicción psicológica dura toda la vida, al igual que las adicciones a la droga o a las máquinas”, precisa.

De este modo, lo importante es mantener a rajatabla las prescripciones que parten de los profesionales con el fin de poder superar cualquier problema. “Es como cuando tienes una alergia, que si no te acercas al producto que la genera no tienes problemas –señala Martínez- pero hay que ser capaz de asumir este reto, el riesgo de una recaída y comenzar de cero si es necesario”.

Las ayudas institucionales son “esenciales” para mantener el trabajo diario de ARSEG, que desde su sede ubicada en lo que fuera el antiguo colegio Martín Chico en el barrio de San Lorenzo ofrece siempre una puerta abierta para iniciar el camino a la recuperación. Fernando Martínez asegura que la información es fundamental para conocer los riesgos del consumo abusivo de alcohol “desde edades tempranas”, ya que la vorágine social hace que los jóvenes se asomen cada vez antes al peligroso mundo del alcohol.

“Siempre estamos dispuestos a ayudar porque hemos pasado o estamos pasando por esta enfermedad pero sabemos que es posible salir, y el mensaje de esta jornada no puede ser otro que el de animar a la gente a vencer el miedo, la vergüenza, el orgullo o el sentimiento de culpa, porque los resultados merecen la pena”.

El perfil del enfermo alcohólico no se aleja del de una persona que no padece esta enfermedad, ya que el componente social del consumo de alcohol consigue disfrazar sus efectos y sus causas. Así, Martínez asegura que esta barrera de tolerancia social es la que en ocasiones impide a las personas con este problema acercarse a pedir ayuda. “No queremos que nos ayuden porque sabemos que lo primero que nos van a quitar es aquello que creemos que nos está dando la vida como es el alcohol, y eso es más difícil si somos bebedores activos, pero finalmente el estímulo que recibimos por un ultimátum familiar o laboral o por ver el deterioro físico que comporta esta enfermedad nos obliga a dejarlo”, señala.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.