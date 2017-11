La Junta prevé invertir 2,8 millones de euros en tres años para crear el centro ‘Segovia IV’

La Junta de Castilla y León prevé invertir 2.850.000 euros en tres años para construir el centro de salud Segovia IV en el barrio de Nueva Segovia. En 2018 se destinarán a la licitación de los proyectos básico y de ejecución 200.000 euros que ya constan en el borrador de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León; en 2019 la inversión en obras subiría a un millón de euros, y en el siguiente ejercicio se elevaría a 1.650.000 euros.

El desglose de la estimación de gasto ha sido expuesto por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en una carta remitida el pasado lunes día 13 de noviembre a la Asociación de Vecinos 'San Mateo' del barrio de Nueva Segovia, que mantiene una campaña para urgir la construcción de un centro proyectado desde 1998. Aunque el colectivo vecinal ayer aún no tenía en sus manos la carta del titular regional de Sanidad, sí tiene conocimiento de la misma y el delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar ha dado traslado de su contenido.

Carta a los vecinos En la carta, Antonio María Sáez Aguado deja constancia por escrito de su compromiso de construir el ‘Segovia IV’, así como de agilizar los trámites administrativos previos. De forma directa, durante su visita a Segovia el día 13 de octubre, el consejero aseguró a los representantes del colectivo ‘San Mateo’ que les mantendría informados de cada paso que desde la Junta se diera sobre este proyecto. De hecho, tal y como recuerda el delegado de la Junta de Castilla y León, pocos días después del encuentro envió a la Asociación de vecinos de Nueva Segovia la propuesta inicial del centro de salud para que presentaran sus alegaciones. En respuesta, los vecinos pidieron un compromiso por escrito de la requerida construcción. De ahí la carta, que salió el lunes de los despachos de Valladolid en la que Sáez Aguado indica: “Quiero aprovechar este escrito para reitera el compromiso de la Junta de Castilla y León y de este consejero con la construcción del centro de salud Segovia IV”.

El delegado territorial asegura que los técnicos de la Consejería ya han terminado el plan funcional, donde se precisan las consultas y servicios que requiere el futuro ambulatorio de Atención Primaria y “en dos semanas, y el plazo ya está corriendo se aprobará el proceso administrativo para licitar el proyecto básico y el proyecto de ejecución”, informa Javier López Escobar. “Después saldrá a licitación la obra y lo que sí dice el consejero es que estas previsiones “podrán adelantarse” si la tramitación administrativa y el ritmo de elaboración del proyecto lo permiten” comenta el delegado dando lectura al escrito del titular regional de Sanidad.

López-Escobar también asegura que la programación inicial de gasto no va a frenar las obras ya que la Junta está dispuesta a realizar modificaciones presupuestarias para ajustarse al ritmo del proyecto si va más rápido de los inicialmente previsto.

Urbano y periurbano “Si gastamos los 200.000 euros y el proyecto avanza no vamos a esperar al presupuesto siguiente para tener dinero si está avanzado lo demás” anuncia el delegado que, en todo caso, recuerda que la adjudicación de este tipo de contratos no está exenta de complicaciones como la sucesión de alegaciones e impugnaciones de las empresas. “En principio, por la parte que a nosotros nos toca, no solamente hay compromiso, no solamente hay presupuesto, no solamente hay plazos, sino que están dados los pasos uno detrás de otros y, además, todo esto firmado por el consejero en el escrito a los vecinos”, dice López-Escobar.

Por otra parte, el delegado territorial asegura que la Ley de Ordenación del Territorio “aprobada y en vigor—puntualiza— desde hace tres años” no obstaculiza la creación de este servicio sanitario, como han señalado algunas voces críticas con la Junta, si que le ha dado mayor dimensión y “estamos hablando de un proyecto que es mucho mayor de lo que en principio se estaba esperando”. El proyecto hace referencia a un centro de salud urbano y periurbano, que tendrá horario y tarde para dar atención a los titulares de 9.000 tarjetas sanitarias. Sanidad contabiliza 1.997 tarjetas sanitarias entre los cinco barrios incorporados —Hontoria, Revenga, Fuentemilanos, Madrona y Zamarramala —y 7.000 en Nueva Segovia.

Traslado de sede y reorganización de la zona básica Segovia Rural

El delegado de la Junta, Javier López-Escobar, asegura que el ‘Segovia IV’ será “mucho más que un centro de salud de un barrio” ya que en un solo edificio habrá tres centros funcionales: dos de la zona básica Segovia Rural y el de anunciada creación para Nueva Segovia. López-Escobar anuncia que cuando se abran las instalaciones cerca de la carretera de La Granja se trasladará allí el equipo de Segovia Rural y dejará las consultas de los Altos de la Piedad pero además se hará una reorganización del área que “es enorme porque llega cerca de Navafría hasta el límite con la provincia de Ávila y coge municipios de la zona sur de Segovia”. Además, la Consejería de Sanidad está estudiando trasladar a las futuras dependencias la sede del servicio de Emergencias 112. “Está por ver, pero el plan funcional contempla espacios para estos servicios”, apunta el delegado territorial.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.