Idaira Prieto, tercera en la categoría promesas del cross internacional de Atapuerca

La atleta Idaira Prieto, junto a su padre Antonio Prieto. / EL ADELANTADO

El pasado domingo se celebró el XIV cross internacional de Atapuerca, puntuable para las selecciones nacionales, con una amplia participación de atletas segovianos entre las diferentes categorías. Destacó la integrante del Bilbao Idaira Prieto como tercera española en la disciplina de promesas. Prieto firmó un tiempo de 27.10 minutos sobre una distancia de 8.000 metros, a 3.23 el kilómetro. En la general quedó la vigesimocuarta entre las componentes absolutas y promesas.



En la absoluta tomó parte Javi Guerra, representando al CD Adidas, e hizo una marca de 26.29 minutos en los 9.000 metros, lo que le llevó al vigesimoséptimo puesto de la clasificación siendo el undécimo español. En la misma modalidad también corrieron el promesa Santiago Llorente, del Venta Magullo, quien concluyó en la posición 96 de la general y en la vigesimoprimera de su categoría, con 28.46; y Jorge Martín, del CA Joaquín Blume, en la 119, con 29.43.



En la popular sobre un trazado de 4.000 metros, Alberto Vigil, del Venta Magullo, fue séptimo parando el crono en 12.37 minutos. En la junior masculina o sub20 su compañero de club Carlos Martín se clasificó en el puesto 117 con un tiempo de 20.58.



En la juvenil femenina o sub18 la atleta del CAS-Ciudad de Segovia Chaymae Mezzat consiguió el decimoséptimo puesto con 11.12 sobre 3000 metros; siendo cuarta de Castilla y León. En la cadete masculina o sub 16 el componente del Venta Magullo Rodrigo Santaelena finalizó en el puesto 60 (10.46 sobre un recorrido de 3000 metros).



En la cadete femenina o sub 16 la integrante del CAS-Ciudad de Segovia Pilar Moreno consiguió el vigesimotercer puesto con una marca de 7.34 sobre 2000 metros; y en la alevín masculina o sub 12 Miguel Jimeno, del Magullo, fue decimoquinto de 300 participantes, realizando un crono de 6.59 en 1.600 metros.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.