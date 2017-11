El deporte llega a MUCES con Álvaro Domínguez y José Ramón Sandoval

El exjugador del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez, ovacionado en un acto en el Vicente Calderón. / ATLÉTICO DE MADRID

El deporte vuelve a tener protagonismo en la Muestra de Cine ‘Ciudad de Segovia’ (MUCES), a través de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD) y la colaboración del Instituto Municipal de Deportes de la ciudad (IMD), con la presencia de destacadas figuras de este ámbito como el exfutbolista del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez, los entrenadores José Ramón Sandoval y Abraham García o el gimnástico recientemente retirado Víctor Pérez. Las sesiones deportivas toman parte esta tarde y se prolongarán mañana, viernes, y el lunes, día 20, sobre el mismo escenario, la sala Caja Segovia, y a la misma hora, las 20.00. Además, cada jornada estará presentada por un profesional del mundo del deporte, que también moderará un breve coloquio al finalizar la proyección.



Hoy se proyectará la película ‘Jugar duro’, de Barry Skolnick (Reino Unido y EE UU, 2001) y al finalizar se procederá a contextualizarla con la participación de Víctor Pérez, entrenador de la Fundación Real Madrid en el Centro Penitenciario de Perogordo (Segovia) y exjugador de la Segoviana. Opera prima de Barry Skolnik, se trata de una versión de 'El rompehuesos', de Robert Aldrich, en la que se narra la historia de Danny Meehan, antigua estrella de fútbol, capitán de la selección inglesa hasta que cayó en desgracia por intentar amañar la final de su país contra Alemania.



Mañana es el turno del largometraje ‘Un gran equipo’, de Olivier Dahan (Francia, 2012); una trama que cuenta las peripecias de Patrick Orbéra, una vieja gloria del fútbol que no ha logrado reconducir su vida. Sin trabajo y arruinado, ha perdido incluso el derecho a ver a su hija Laura. Apremiado por un juez para que consiga un empleo estable, no le queda más elección que irse a una pequeña isla bretona para entrenar al equipo de fútbol local. Si ganan los tres próximos partidos habrán logrado reunir el suficiente dinero para salvar la fábrica de conservas de la isla, que da empleo a la mitad de sus habitantes. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar del film con los mensajes y reflexiones que contextualicen la cita que nos dejen los dos invitados de excepción: Abraham García, entrenador de la Gimnástica Segoviana, y Álvaro Domínguez, ex jugador del Atlético de Madrid y Borussia Mönchengladbad, que tuvo que dejar la práctica del deporte en 2016 debido a las lesiones. En la actualidad es colaborador habitual en GolTV, como comentarista deportivo.



El lunes 20, en el mismo horario, se visualizará ‘Zidane, un retrato del siglo XXI’, el documental francés de Douglas Gordon y Philippe Parreno, de 2006. Para acompañar esta proyección del mago francés, la ASPD trae a Segovia al técnico José Ramón Sandoval, entrenador de fútbol desde 1996. Entre otros se ha hecho cargo de los equipos Rayo Vallecano (al que subió a Primera División y dirigió en la máxima categoría), Sporting de Gijón y Granada CF. En 2011 fue galardonado por el diario Marca con el trofeo Miguel Muñoz como mejor entrenador del año en Segunda División.

