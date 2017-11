El Turégano mantiene la presión por el liderato sobre el Riazano

Equipo de la Sierra de la Mujer Muerta, que milita en la Segunda Provincial de fútbol. / ÁLVARO PINELA

El Spórting Riazano aguanta la presión en el liderato de la Primera División provincial tras su victoria en Las Delicias frente al CD Cantimpalos, con lo que mantiene la distancia con Turégano y Gimnástica Ayllonesa, que también cerraron sus partidos con triunfo, algo que no pudo lograr el CD Cuéllar Santa Teresa, que se vio sorprendido en su feudo por el Cabezuela.



En Las Delicias, dos goles en el primer cuarto de hora del Spórting Riazano pusieron en franquicia al líder de la competición frente a un CD Cantimpalos cuya mayor virtud fue la de mantenerse dentro del partido a pesar del resultado, reduciendo las diferencias a diez minutos para el final, poniendo mucha emoción al desenlace del choque, que acabó cayendo del lado local.



En El Burgo, el Turégano se impuso al Arcángel San Rafael marcando las diferencias en los primeros minutos de cada tiempo, en los que consiguió superar la portería del Arcángel, haciendo valer posteriormente su buen hacer defensivo para sumar tres puntos y mantenerse invicto durante una jornada más, y ya suma seis sin perder.

En el escenario del campo de San Miguel, la Gimnástica Ayllonesa sumó una nueva victoria que le eleva hasta la tercera posición, aunque tuvo que sudar los tres puntos ante un Prádena que siempre se mantuvo con opciones de llevarse un punto, aunque sin conseguir volver a restablecer las tablas en el marcador.



La sorpresa saltó en el campo de Santa Clara, donde el Cabezuela consiguió su primera victoria en la competición al imponerse al Cuéllar Santa Teresa en un encuentro que el equipo cuellarano dominó en el juego, pero que el cuadro visitante supo sentenciar al contragolpe. Los intentos del equipo local fueron suficientes como para haber variado el marcador, pero el 2-3 se quedó como el resultado final.



El Carbonero tuvo que remontar por dos veces la ventaja del Cantalejo para terminar sumando los tres puntos en un encuentro muy parejo, que terminó decidiendo un penalti favorable al conjunto local cuando el choque ya expiraba.



El Quintanar busca engancharse a la zona alta de la clasificación, y dio el primer paso para ello al vencer a la UD Villacastín en el Cristo del Valle, tras jugar un partido que no vio goles hasta la segunda parte, en la que un primer gol amarillo desató las ‘hostilidades’, llegándose al final del choque con posibilidades para ambos equipos, aunque un tercer gol del Quintanar cercenó las aspiraciones locales por lograr un empate.



Quien no termina de reaccionar en la liga es el Monteresma, que se repartió los puntos con el Mozoncillo en un encuentro que se puso de cara en la primera parte, pero que terminó empatando con un gol del Mozoncillo en el arranque de la segunda.

Segunda Provincial El CD Coca continúa una jornada más en la primera plaza de la clasificación en la Segunda Provincial después de ganar por la mínima, y con no poco sufrimiento, a la Ie University, que a poco menos de media hora para el final del encuentro caía por 2-0, pero que encontró la manera de igualar el marcador, que se desniveló del lado local en la prolongación.



El Pinillos se coloca en la segunda plaza en solitario después de ganar en Nava de la Asunción, donde se tuvo que trabajar de firme la victoria ante un rival que se puso por delante en el marcador, y que tuvo el encuentro igualado a dos goles en la segunda parte. A un punto del Pinillos sigue el Vallelado, que gracias a un solitario gol conseguido en el primer tiempo se llevó los puntos frente al filial del Cantalejo. Otro filial, el Monteresma, se repartió los puntos con el Atlético Hontanares, al igual que lo hizo el Bernardos en Santa Cruz frente al Sepúlveda, lo que permite que el Sierra de la Mujer Muerta le alcance en la tabla tras su victoria en El Tejón ante el Valseca.

