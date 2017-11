En Jaén llegó el final

El Naturpellet Segovia Futsal no jugará las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala, al caer con justicia en la cancha del Jaén por el marcador de 6-1, que pudiera resultar algo engañoso, puesto que la mitad de los goles que anotó el conjunto jienense se consiguieron en los últimos minutos del choque, cuando el equipo de Diego Gacimartín había colocado el portero-jugador sobre la pista, para intentar contrarrestar el 3-1 con el que los locales habían llegado al descanso.

El inicio del encuentro cumplió todas las expectativas, con un equipo local volcado sobre la meta que en esta ocasión defendió Alberto. Hasta en tres ocasiones el Jaén se acercó con mucho peligro al marco visitante antes de que Chino marcase el 1-0 aprovechando un error en la salida del balón del Naturpellet.

Con el marcador a favor el Jaén bajó un tanto sus revoluciones, y el equipo segoviano pudo entonces controlar un poco más el encuentro gracias a la posesión. Pero las oportunidades sobre la portería andaluza eran escasas, y en el otro marco Alberto tenía bastante más trabajo por delante. Pero mediado el primer tiempo, una acción de calidad de Alan Brandi a envío de Mauricio puso el 2-0 en el electrónico, sumando problemas a un Naturpellet que no encontraba la forma de llegar con asiduidad sobre la portería local.

Tocaba aguantar el chaparrón, y así lo hizo el cuadro de Diego Gacimartín, que se mantuvo firme con el 2-0 en contra buscando una oportunidad, que encontró a la salida de un córner, cuando Javi Alonso metió la puntera para batir a Dídac. Faltaba poco para el descanso, y el 2-1 no era ni mucho menos un mal resultado para los segovianos, pero Burrito robó un balón cerca del área de Alberto, y superó al portero segoviano para poner el 3-1 con el que acabaron los primeros veinte minutos.

Aguantar el asedio A Alberto se le multiplicó la faena tras el paso por vestuarios. Como hizo en la primera parte, el Jaén Paraíso Interior puso en jaque a Naturpellet , buscando de arranque el gol que sentenciara el pase a semifinales de los andaluces. Campoy y Bingyoba pusieron a prueba los reflejos del portero segoviano, que respondió a la perfección bajo los palos.

Los locales parecían obcecados en conseguir el tanto y Mauricio se topó con el palo en el que parecía el cuarto de la noche, que no llegó, y cerca estuvo de hacerlo el tercero para los visitantes Alvarito en una rápida transición, pero el disparo se le marchó por encima del travesaño. Acto seguido fue Jaén el que pudo poner el 4-1. Alan se revolvió en el área y su lanzamiento se topó contra la madera.

Los segovianos se salvaban de nuevo y se mantenían vivos en el partido, y más cuando el Jaén fue cargándose de faltas, hasta sumar la quinta cuando restaba tiempo suficiente como para que los dos goles de desventaja pudieran neutralizarse. Fue a cuatro minutos para la conclusión cuando Diego Gacimartín apostó por el portero-jugador, pero lo que en otras ocasiones fue sinónimo de remontada, en este encuentro lo fue de goleada, porque en apenas unos segundos de intervalo, Jaén anotó tres goles. Chino, Boyis y Mauricio perforaron la meta segoviana cuando el Naturpellet jugaba de cinco, cerrando un 6-1 que Borja Blanco pudo haber maquillado desde el punto de doble penalti, pero su lanzamiento se encontró con el poste, poniendo fin de esta manera a la trayectoria del Naturpellet en la Copa del Rey. Se perdió de manera justa, y ahora toca lo importante, que es centrarse en la liga.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.