Muchas dudas y un solo testigo

Un intento de suicidio o de homicidio. No lo tiene fácil a priori el tribunal que ha de juzgar el caso que ayer se expuso en la Audiencia Provincial, con la participación de los principales protagonistas: el acusado en este caso, un hombre de 47 años; y una mujer de 24, la víctima, denunciante. Ambos, hondureños, mantenían una relación sentimental fuera del matrimonio de él.

Si no fueran tan graves los hechos y reales, podría tratarse del guión de una telenovela. La intención de cada uno de ellos era dejar esa relación, según dijeron por separado. Aquí comienzan las versiones diferentes. Él afirmó que era quien quería romper, mientras que la mujer argumentó que era ella la partidaria de dejarlo.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 1 de octubre de 2016 en el domicilio de otra mujer de la misma nacionalidad. Habría podido ser la único testigo de la supuesta agresión. Pero no vio nada directamente y su testimonio no ayudó mucho a las partes. Estaba llena de dudas y de lagunas en su memoria.

Según la Fiscalía, el acusado fue al baño de la vivienda, donde estaba la víctima orinando. Llevaba un cuchillo que cogió de la cocina y le dijo a ella: “Si no eres mía, no eres de nadie” para asestarle cuchilladas en el rostro y en el cuello. La mujer trató de defenderse pidiendo al agresor que no la matara, y al verse en peligro intentó arrebatarle el cuchillo cogiéndolo por la hoja y logrando desarmarle momentáneamente. El acusado se abalanzó sobre ella agarrándola por el cuello para asfixiarla y la amenazó diciéndole: "Si llamas a la policía yo voy a ir a la cárcel pero cuando salga voy a matar a tu hija, ella va a pagar el problema. Si viene la policía di que te has tratado de suicidar, si dices otra cosa ya sabes quién lo va a pagar". Tras el forcejeo, el agresor avisó a la amiga, que la ayudó a vestirse y, con la que abandonó el edificio, mientras que él se dirigió a un bar cercano para pedir que alertaran al 112 porque "una mujer se había intentado suicidar". La amiga dudaba de si la había requerido él o ella cuando se produjo la supuesta agresión.

En la declaración de ayer, el acusado mantuvo su versión de que ella se había intentado autolesionar a la vez que se lamentaba de que nadie la quería. Esto se produjo —según él— cuando le confesó a ella su intención de dejar la relación entre ambos porque su esposa se había enterado de que mantenía esta relación extramatrimonial.

Ella, con una hija menor, dijo seguir sitiendo miedo por ambas. Argumentó haber sufrido otra agresión dos años antes por parte de él, pero no interpuso denuncia, entre otros motivos por encontrarse en situación irregular en España. También estos miedos aterraban a la amiga de ambos, dueña del piso donde ocurre todo, por lo que también se apresuró a intentar limpiar los restos de sangre en el lavabo.

Víctima y acusado tampoco coincidieron en señalar si hay escaleras o no en la vivienda, duda que trató de resolver el presidente del Tribunal con preguntas directas. Y si acusado y víctima dijeron que no habían ingerido mucho alcohol, los policías que les atendieron aseguraron que los encontraron con síntomas de embriaguez.

Los testimonios de los policías junto a los de los sanitarios que examinaron a la víctima serán cruciales para resolver este juicio, en el que está en juego el futuro del acusado para el que la Fiscalía pide doce años de prisión, y le trece reclama la acusación particular. Mientras tanto, la defensa solicita la libre absolución del acusado.

