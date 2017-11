La parroquia de San Eutropio inicia la recogida de alimentos y material para Benín

Juan Luis Misis, Juan Casado y Manuel Muñoz, de la ACS, el párroco Valentín Bravo y el pastelero Antonio Yagüe. / N. LLORENTE

Hace ya más de 20 años que la parroquia de San Eutropio de El Espinar puso en marcha su campaña de recogida de alimentos y material para enviar a Benín y, desde entonces, año tras año consigue llenar, gracias a la labor de los voluntarios y la solidaridad de los segovianos, un contenedor con más de 20.000 kilos de comida para enviar a los más necesitados.

Este año, la campaña de ayuda humanitaria está ya en marcha. Como en cada ocasión, tal y como explicó el párroco de San Eutropio, Valentín Bravo, cuentan con la colaboración de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), de los diversos arciprestazgos de la provincia y de varias parroquias en la capital, donde los vecinos pueden ir llevando la comida o el material escolar y de higiene hasta las próximas navidades.

Después, todo será reunido en un gran contenedor cargado de esperanza para viajar a Benín, donde lo recibe una delegación de Mensajeros de la Paz que lo destina al punto elegido. Después de tantos años, son muchos los proyectos que se han beneficiado de la solidaridad de los segovianos, pero hay que seguir ayudando, dijo ayer Bravo.

“Estamos hechos para dar con alegría y con el corazón y cuando no lo hacemos nos volvemos un poco tristes”, aseguró el párroco, quien no dudó de que este año también se llenará el contenedor, porque hasta cuando la crisis económica “apretaba” no faltó nunca la ayuda, y es que, aseguró, “la sensibilidad de la gente siempre responde (...) Hay gente sencilla que da poco, pero es lo que pueden dar y eso hay que agradecerlo”.

Respecto a lo que se solicita, como en años anteriores, se trata de alimentos no perecederos, como pasta, arroz, aceite, harina, leche en polvo, azúcar, galletas, etcétera; conservas de todo tipo, como de pescado (sardinas, atún...) o de verduras; material escolar y productos de aseo e higiene personal.

Todo lo recogido el año pasado se destinó a distintos puntos del país, como el hospital de Tanguieta (un monitor fetal, material médico y alimentos) o el hospital de Zañanadou (material médico y alimentos); a Allada, donde trabajan unas monjas de San Agustín y se ayudó a las familias numerosas; o a Parakou, donde se repartieron alimentos entre los más necesitados, solo por señalar algunos ejemplos.

