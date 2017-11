Una filial del Grupo Avanza se interesa por el pliego de los urbanos de Segovia

Los concejales del Partido Popular aseguran que no dejan de recibir quejas sobre el servicio de transporte urbano. / KAMARERO

Corporación Española de Transporte (CTSA), filial del Grupo Avanza (al que pertenece La Sepulvedana, y actual concesionario del servicio de transporte urbano colectivo de Segovia), ha mostrado interés por el futuro contrato de los autobuses urbanos de la ciudad y, de hecho, han sido las cuestiones que esta empresa planteó en el periodo de aclaraciones las que han obligado a suspender, por un periodo no inferior a un mes, el procedimiento de licitación de este importante contrato del Ayuntamiento de Segovia.

Como se recordará, el Gobierno municipal acordó el jueves pasado la citada suspensión, lo que obliga además a la apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones por las empresas interesadas. No será antes de diciembre, ya que la alcaldesa informó de que se rectificarán los datos erróneos que se han detectado en el pliego de condiciones técnicas para que el pleno de este mes de noviembre apruebe la modificación. Después tendrá que publicarse el anuncio en los boletines oficiales.

Al menos tres empresas plantearon preguntas sobre los pliegos en el periodo de aclaraciones que siempre se abre en un procedimiento de estas características pero el informe de los técnicos municipales deja bien claro que los errores detectados por las cuestiones que formuló Corporación Española de Transporte no pueden resolverse “como una aclaración al pliego, puesto que no se trata de esclarecer, aclarar o contribuir a un mejor entendimiento del texto..., sino que debe establecerse con toda claridad una serie de elementos relevantes y que integran la red de transporte (paradas, horarios, frecuencias de paso de los vehículos en cada línea) sin margen de duda, error o apreciación subjetiva”. En definitiva, se trata de errores materiales que no pueden corregirse sin más mediante una mera publicación en el perfil del contratante.