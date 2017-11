Sanz asegura que el PP cumplirá con su promesa de implantar una unidad de radioterapia en Segovia

La presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, está “cansada” de ver cómo desde el PSOE de la provincia se juega con la opinión del ciudadano respecto a un tema tan delicado como el de la implantación de la unidad de radioterapia. En palabras de Sanz, “Aceves continúa faltando al respeto a los pacientes, poniéndoles en contra del compromiso firme, tanto del Partido Popular en Segovia como del PP en Castilla y León, de implantar esta unidad de radioterapia en la provincia en cuanto sea posible y se den las condiciones adecuadas”.

Sanz asegura que ella misma se mostrará “vigilante” para que esta unidad de radioterapia sea una realidad “lo antes posible” y pide “máximo respeto para los pacientes, que son quienes sufren la situación y quienes esperan una respuesta, y no conjeturas como las que se dedica a pronunciar José Luis Aceves, sembrando dudas antes de tiempo, sin conocimiento alguno”.

En un comunicado de prensa, el Partido Popular de Segovia afirma que no olvida la necesidad que existe entre los pacientes oncológicos de Segovia de que el acceso a su tratamiento sea más sencillo y no requiera de tanto traslado ni movimiento entre provincias. Además, desde el partido en la provincia se muestran convencidos de que existe, dentro de los presupuestos, cantidad suficiente para poner en marcha en los próximos meses el trabajo inicial de cara a la implantación de esa unidad de Radioterapia. “En el debate de presupuestos se verá qué cantidad es la adecuada para ello”, afirma Sanz, quien recuerda que el montante que aparece en las partidas es globalizado y corresponde a varias provincias.

En suma, la presidenta del PP en Segovia se muestra segura de que, si tal y como ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco, una unidad de radioterapia será instalada en Ávila, no habrá ningún motivo para no hacer lo mismo en la provincia de Segovia.

