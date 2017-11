Los vecinos de Valsaín ya cuentan con su propio botiquín farmacéutico

Laura Monedero regenta el botiquín de Valsaín

Tras cuatro años de periplo el núcleo de Valsaín cuenta por fin con su propio botiquín farmacéutico, que está regentado por Laura Monedero, de la farmacia Monedero, ubicada en la plaza de los Dolores de La Granja. El Ayuntamiento del Real Sitio realizó la petición formal a la Consejería de Sanidad por la necesitad que tienen los vecinos de Valsaín de disponer de una farmacia, que por cuestiones legales y número de población, ya que las ‘zonas rurales’ (poblaciones de menos de 1.000 habitantes) no pueden disponer de farmacia, y Valsaín cuenta con unos 800 vecinos. Por esta razón se optó por disponer de un botiquín farmacéutico. Y es que, según recoge la ley, “hay que procurar a la población un acceso al medicamento ágil y rápido, con las suficientes garantías de control e información al usuario”, algo de lo que, hasta el momento se carecía, y la farmacia más cercana se encuentra en La Granja. Son apenas cuatro kilómetros, pero como comentaba el teniente de alcalde de Valsaín, Antonio Martín a EL ADELANTADO, cuando la infraestructura salió a licitación, “hay muchas personas mayores en el pueblo que necesitan medicamentos y con las nevadas les es imposible moverse; por no hablar de que en el pueblo viven muchas personas ancianas, o con dificultades de movilidad que necesitan acceder a medicamentos”.

En Valsaín no hay un centro de salud ordinario. sino que, como sucede en otros muchos municipios de la provincia, el médico de cabecera y una enfermera acuden al consultorio médico, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Ese será el horario del nuevo botiquín, que está situado en la antigua ‘casa del médico’. En noviembre del año 2013 el Consistorio presentó la petición para contar con dicha infraestructura, pero en ese momento no contaban con un local adecuado. Hace unos meses que encontraron un lugar adecuado para albergar el botiquín, que cumplía con todos los requisitos. Era donde trabajaba el anterior médico. Al ser un botiquín y no una farmacia, la Junta de Castilla y León tuvo que sacarlo a licitación y se presentaron para gestionarlo varios farmacéuticos con un coste de 1.200 euros al año. Los responsables se lo comunicaron primero a las dos farmacias de La Granja, y una de ellas, la Monedero, es la que se ha hecho con su explotación definitiva.

