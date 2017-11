Sumando virtudes

Dani Arrribas celebra un gol mientras el portero del Talavera se lamenta. / KAMARERO

Los equipos pequeños no ganan sin bajarse del autobús, tal y como sugirió el técnico del Talavera, Fran Alcoy, al admitir que sus jugadores no habían afrontado el encuentro ante la Segoviana de la mejor manera posible. En categorías como la Segunda B, los equipos pequeños ganan partidos a base de correr mucho, muchísimo, de equivocarse menos que el contrario, y de insistir una y otra vez sobre la portería contraria hasta que, de tanto hacerlo, la pelotita acabe entrando. Bien lo está aprendiendo en esta campaña difícil la Gimnástica Segoviana, que después de sumar seis empates consecutivos, consiguió sumar sus primeros tres puntos en La Albuera, doblegando al Talavera en un partido en el que el brillo lo puso el marcador.



Posiblemente el primer tiempo que vieron los más de dos mil espectadores presentes en el municipal segoviano fuera el peor que haya firmado la Gimnástica en la presente campaña, con un juego exento de calidad técnica, y tan solo unos primeros minutos razonablemente buenos, en los que Calleja dispuso de una primera ocasión para marcar, que sacó un defensor, y Asier tuvo la más clara con un remate de primeras que se marchó ligeramente desviado. Pero como quiera que, en el otro lado del campo, lo que firmaba el Talavera era un intento de presión, y una desesperación absoluta con la pelota en los pies, el choque se mostraba tan igualado por abajo que no había forma humana de aguantar el ‘juego’ sin que se escapara algún que otro bostezo.



Tras el arranque local, el Talavera intentó la sorpresa, porque sorpresa era que, con un juego tan carente de calidad pudiera llegar a la meta de Pablo. Pero logró llegar al área en dos ocasiones, ambas gracias a errores azulgranas, el primero en un envío en largo que dejó pasar Rubén, al que le molestó el sol, y que terminó con un centro despejado por el meta azulgrana, y el segundo del propio Pablo en un despeje fuera del área que se marchó al centro, donde Víctor Andrés recogió el esférico y lo lanzó a la portería vacía, enviándolo fuera.

Un gol en semifallo La Segoviana cerró líneas, y buscó en el trabajo defensivo su manera de aguantar el mal momento que pasaba con el balón en los pies, a la espera de que llegaran mejores minutos. El Talavera se echó hacia delante confiando en que de una u otra manera iba a caer el 0-1... y lo que le cayó fue un balón en largo a Asier, que cuerpeó de manera efectiva con el central visitante, al que le ganó la partida, y puso un buen centro al primer palo al que llegó Dani Arribas, a quien rechazó su remate el portero Machuca. El esférico se fue a los pies de Borja Plaza, que la pegó en semifallo afortunadamente, porque el esférico botó y fue subiendo en su trayectoria, haciendo imposible el esfuerzo de los defensores talaveranos por impedir que acabara besando las mallas.

Decir que el gol hizo justicia a los méritos de la Segoviana en el choque sería exagerar, pero como quiera que el fútbol son goles, y no méritos, y que el equipo azulgrana ha sumado un buen número de partidos sin marcar pese a merecerlo, la afición dio por más que bueno el tanto del lateral. Una falta cercana al área que Dani Arribas mandó por encima del larguero puso fin a una primera parte sin juego, pero con un gol.



Fran Alcoy, bastante insatisfecho con el juego que los suyos habían desplegado en la primera mitad, apostó por cambiar el planteamiento tras el descanso, colocando hasta a cuatro jugadores haciendo pareja de baile con los cuatro defensores gimnásticos, a la espera de que las segundas jugadas tras los balones en largo pudieran llevar el choque más cerca del área de Pablo, que se mostró inseguro en un envío en el saque de una falta, que Anel envió a córner cabeceando el esférico por encima del larguero antes de que alguno de los dos jugadores talaveranos que saltaron junto a él pudieran llevarlo a la red.



El planteamiento del Talavera hizo cambiar el partido, porque abrió más espacios en un centro del campo mucho menos poblado de piernas que en la primera parte. Así, mientras que Javi Marcos, Anel y Rubén brillaban en el corte, y Asier Arranz firmaba su mejor partido de la temporada incluso cuando tuvo que jugar de lateral por la lesión de Borja, Quino disponía de ese metro libre que tanto necesita para mostar su capacidad de organización, y Calleja encontraba más socios para jugar la pelota.



Pero quien verdaderamente realizó una exhibición de juego fue Fernán. El gallego apareció en el campo para esconder la pelota y poner en evidencia a los centrocampistas del Talavera, incapaces de frenarle, y fue el protagonista de todas las acciones de ataque de mérito azulgranas, que no se convirtieron en gol por muy poco, para desesperación de la grada.



Anel tuvo la primera rematado con la punta de la bota un saque de falta a las manos de Machuca, que poco más tarde rechazó un lanzamiento de Kike tras una espectacular acción de Fernán que dejó solo al espinariego ante el meta talaverano. Poco después, un defensor dejaba a Dani Arribas con la miel en los labios tras un centro de Fernán al corazón del área que el delantero gimnástico se preparaba para rematar.

El Talavera, solo una Con tantas ocasiones falladas, era lo normal que el miedo al empate se instalara en las filas gimnásticas, sobre todo tras la entrada en el campo del visitante Laerte, que con su movilidad puso en complicaciones a la zaga local, y que tuvo la mejor ocasión del Talavera, en un duro lanzamiento dentro del área al que respondió Pablo, más por colocación que por reflejos.



Pero el ataque visitante era desactivado una y otra vez por los zagueros gimnásticos, que se anticipaban perfectamente a los balones en largo hacia Espinar y Jesús Jiménez. Abraham dio entrada a Domingo para dar un último balón de oxígeno al centro del campo azulgrana, y de sus botas salió el 2-0, haciendo gala de su potencia con el balón en los pies, cediéndolo a Kike, que lo puso en el área pequeña donde Fernán quiso regodearse, y Calleja acabó metiéndolo en la portería visitante, poniendo la tranquilidad a la recta final del encuentro, y certificando así una merecida victoria de la Segoviana, que a base de trabajar a destajo en los partidos, de equivocarse poco, y de acertar (de una santa vez) con la portería, ya suma ocho jornadas sin perder.

