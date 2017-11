Fachada del Palacio del Obispo Vellosillo. / Guillermo Herrero

Una partida económica de 130.000 euros incluida en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León del próximo año puede salvar al Palacio del Obispo Vellosillo, histórico edificio de Ayllón cerrado al público desde hace ya más de dos años —septiembre de 2015— por su preocupante estado de conservación. La alcaldesa de Ayllón, María Jesús Sanz, confía en que tal ayuda de la Administración regional sea “la solución definitiva” para garantizar la pervivencia de este inmueble, mandado construir a finales del siglo XVI por un hijo ilustre de Ayllón, don Fernando de Vellosillo, obispo de Lugo.

Conocido popularmente como el Palacio del Obispo Vellosillo, se trata de un notable edificio, declarado monumento histórico-artístico provincial por Orden del 22 de enero de 1974 (BOE de 13 de marzo de 1974). Aunque el inmueble fue objeto de una larga restauración, desde 1972 hasta 1983, el posterior paso del tiempo ha ido deteriorándolo, principalmente su cubierta, hasta el punto que técnicos de la Junta recomendaron, en 2015, el cierre al público del edificio, que quedó apuntalado.

Desde entonces, la rehabilitación del Palacio del Obispo Vellosillo se ha convertido en un objetivo prioritario. En ese sentido, el Ayuntamiento ha llamado a distintas puertas. La regidora recordó ayer sus viajes a Valladolid para abordar el problema, e incluso la carta que remitió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que tomara cartas en el asunto antes de que fuera demasiado tarde. La corporación incluso llegó a plantear la posibilidad de solicitar un ayuda del denominado ‘1,5% Cultural’. Pero, finalmente, será la Junta quien pondrá dinero sobre la mesa para las actuaciones, que la alcaldesa espera que sean en todo el edificio y no únicamente en la cubierta, dado que el Palacio del Obispo Vellosillo “necesita de una reforma estructural”.

obras en 2018 Aunque, de momento, las obras no han sido adjudicadas, Sanz dice tener constancia de que el expediente no está parado. De hecho, ayer afirmó que la responsable del Servicio Territorial de Cultura, Ruth Llorente, viajará mañana a Valladolid para concretar los siguientes pasos a dar. “En principio, la Junta se va a encargar de todo”, explicó la alcaldesa de Ayllón, quien prefirió no dar fechas sobre el inicio de las obras ni sobre el plazo de ejecución. En cualquier caso, sí indicó que, de acuerdo a la información que dispone, la Administración regional espera contar con fondos a lo largo del primer trimestre de 2018 para este proyecto, de forma que el desarrollo del mismo tenga lugar durante el ejercicio, al final del cual la intervención estaría ya totalmente acabada.

Para Sanz, las obras en el inmueble son “urgentes, muy urgentes”, dado que “sigue entrando agua en su interior”, donde se guarda una importante colección de obra de arte contemporáneo, fruto de los cursos de verano celebrados en la villa, por los que en las últimas décadas han pasado algunos de los pintores y escultores españoles más destacados de la actualidad. Desde el Ayuntamiento se ha justificado el mantenimiento de esas obras de arte en el Palacio del Obispo Vellosillo indicando que el municipio no dispone de otro espacio físico donde ubicar tales pinturas y esculturas.

“El Palacio del Obispo Vellosillo es un edificio emblemático para Ayllón”, insistió ayer Sanz, quien reconoció la decepción que se llevan ahora muchos visitantes cuando llegan a sus puertas y comprueban que no pueden acceder a su interior. “Esperamos que la restauración sea una realidad a corto plazo, y que recupere los usos que tenía antes de su cierre”, concluyó la alcaldesa.

En su última etapa abierto, el Palacio del Obispo Vellosillo acogía, además del Museo de Arte Contemporáneo, varias escenas de las visitas teatralizadas que tanta fama han dado a Ayllón en los últimos años. Por si era poco, el Ayuntamiento alquilaba su espacio para diversas ceremonias, como bodas civiles.

