Mirando al espacio

Jorge Sancho, en la entrega de premios en Tallin.

De Revenga al espacio. Así se podría resumir la trayectoria del joven segoviano Jorge Sancho Muñoz, futuro ingeniero aeroespacial, residente en Valencia, que ha ideado un innovador proyecto para trabajar en el espacio y que ha sido seleccionado entre los diez mejores de Europa. ‘Stratolloon’ es el nombre del sistema de aterrizaje para experimentos espaciales de Jorge Sancho, en la actualidad estudiante del Grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), con el que ha ganado el Desafío Comunidad Valenciana del Concurso Europeo de Navegación por Satélite (ESNC) 2017, y que ha sido incluido entre los diez proyectos más innovadores de toda Europa en la final del concurso, celebrada la semana pasada en Tallin (Estonia). Jorge ya ha vuelto con su premio a Valencia, donde reside con su familia desde que tenía cinco años, a donde se trasladaron por motivos laborales desde Revenga, de donde son naturales, y a donde regresan cada vez que pueden, sobre todo en vacaciones, a ver a sus parientes y a disfrutar de los aires de la Sierra. Pensando en la mejora de los sistemas actuales, este joven de 21 años explica que, ahora, los globos estratosféricos utilizados para estudios espaciales incorporan su carga útil, una cámara, sensores, etc., en una caja equipada con un paracaidas. “Al llegar a cierta altitud, el globo explota”, señala Sancho. “Si el paracaídas funciona bien —añade— no hay problemas, pero, hoy por hoy, en el 70 por ciento de los casos no es así, de modo que el globo y los equipos que transporta, acaban estrellándose contra el suelo e inhabilitándolos para otros experimentos”. Jorge Sancho propone sustituir el paracaídas por cuatro pequeños motores, hélices y un sistema de piloto automático.

Se trata de un sistema de aterrizaje considerado por los expertos como “pionero” y con un “potencial de aplicación enorme en el sector”, ya que se evitaría que los globos se estrellaran contra el suelo, así como con aviones u otros objetos. El Concurso Europeo de Navegación por Satélite premia los mejores servicios, productos e innovaciones que utilizan la navegación por satélite en la vida cotidiana. Su objetivo, a largo plazo, es fortalecer la competitividad de Europa con soluciones espaciales de alta tecnología a escala mundial. Jorge se muestra entusiasmado cuando habla del proyecto y manifiesta su satisfacción por el éxito obtenido, recién llegado de recibir su premio en Tallin y situarse entre los mejores de Europa. Junto a él su familia, orgullosa, así como sus compañeros y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, de la UPV. Su director, Enrique Ballester, afirmaba en un artículo de la propia Universidad que “para nuestra Escuela es un orgullo contar con alumnos como Jorge Sancho, un ejemplo más, dentro del grupo EUROAVIA, del éxito de desarrollar las competencias transversales en proyectos que mejoran la formación reglada”. Aunque Jorge Sancho ha empezado a triunfar en Valencia, no olvida sus orígenes segovianos. Es consciente de que su futuro, de momento está en la comunidad valenciana, donde concluirá sus estudios de ingeniería, y donde después tiene previsto hacer un máster relacionado con sus estudios. Es probable que cuando concluya su formación, su trabajo le lleve al extranjero, en alguna compañía relacionada con el sector aeroespacial, siempre mirando al espacio. Pero el próximo mes de diciembre hará una nueva escapada a Segovia, para disfrutar de las Navidades en familia.

