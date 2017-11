El movimiento vecinal quiere ser parte activa en el nuevo modelo de ciudad

La inauguración de la asamblea estuvo respaldada por representantes políticos, Subdelegación de Defensa, Policía Local y el defensor de la Ciudadanía. / KAMARERO

Afirma Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), que se está generando un nuevo modelo de ciudad, porque las ciudades ya no van a crecer demográficamente, y el movimiento vecinal “quiere estar en ese planteamiento, que el modelo implique una reforma hacia adentro, que no se pierda la cohesión social, que sean ciudades sostenibles”.

En este sentido, Caballero, que participa en la asamblea que la CEAV está celebrando en Segovia este fin de semana, explicó que el nuevo modelo de ciudad debe ir dirigido, por ejemplo, a un aumento del transporte público y de las zonas peatonales y añadió que “hay que aclarar el uso de los espacios liberados al tráfico, que no pueden quedar exclusivamente para terrazas, tendrán que ser otras cosas también”.

Es un debate de plena actualidad en el que las asociaciones de vecinos quieren introducir también la perspectiva de género, fundamental para definir “la ciudad en la que queremos vivir”.

Por otro lado, desde esta Confederación quieren que la asamblea, en la que participan en torno a un centenar de representantes llegados de las distintas comunidades autónomas, aborde un asunto que preocupa mucho a los ciudadanos, el control y la gestión del mercado eléctrico. “Yo creo que todo el mundo sabe que no es un mercado libre, sino que está muy condicionado por las grandes empresas y por el sistema de subasta, que hacen que los precios de la luz sean incompatibles para la mayoría de la gente”, sostuvo Caballero.

En declaraciones a El Adelantado, el presidente de la CEAV explicó que, ahora que se camina hacia el invierno, “vamos a observar los puntazos en el recibo de la luz, no solo por la demanda sino por el sistema de subasta, porque aunque el precio más alto entre en último lugar, resulta que es el que cobran todas las empresas, aunque hayan presentado ofertas menores”.

Esa falta de regulación, y la campaña que desarrolla CEAV calan también en Cast illa y León, pues el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Autónoma (CAVECAL), José María Collados, destacó que “el de las eléctricas es un tema que vamos a tratar directamente porque creemos que es inadmisible que en algo tan básico como la luz paguemos un IVA de lujo”.

Desde esta Confederación autonómica, las expectativas generadas ante esta asamblea nacional es que varias reivindicaciones locales, que afectan en general al resto del Estado, “sean trasladadas de manera conjunta” al Gobierno central. Entre otros ejemplos habló de los graves problemas a los que se enfrentan los ciudadanos por deficiencias en la sanidad pública. Citó, por ejemplo, las listas de espera de más de dos años para determinadas intervenciones quirúrgicas, o de más de ocho meses para una primera cita en algunos servicios especializados, así como que la consulta del médico de cabecera, o de atención primaria, pueda demorarse una semana por falta de medios. “Nos afecta a Cast illa y León pero también a otras Comunidades, y vamos a trabajar aquí en Segovia para coordinarlo y que sirva para todos”, indicó Collados.

Por otra parte, la asamblea adoptará resoluciones sobre cuestiones concretas, desde la violencia de género a soluciones para el transporte no radial de ferrocarril.

Participación ciudadana A preguntas de El Adelantado, el presidente de CAVECAL dijo que en materia de participación ciudadana existen dos problemas. Por un lado, “las propias administraciones muchas veces no se lo creen, y tenemos que lucharlo. En nuestra Comunidad llevamos mucho tiempo exigiendo una dirección general de Participación Ciudadana, que tiene que ser algo trasversal, que afecta a cada una de las consejerías. Es verdad que ahora mismo el secretario general de Presidencia está haciendo ese papel pero no es menos cierto que es importante que exista un director general que tenga esa competencia directa y que no sea porque nos ha caído un secretario general majo”. Por otro, al igual que Caballero, este responsable del movimiento vecinal entiende que los más jóvenes no parecen interesados en las asociaciones de vecinos. Sin embargo, Collados recalca que “somos las únicas organizaciones que estamos en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades y en cada uno de los barrios, luchando de manera altruista por los demás, sin cobrar un duro”.

Un reconocimiento y una despedida La inauguración de la asamblea, ayer por la tarde en La Alhóndiga, sirvió también para arrancar un nuevo reconocimiento al periodista segoviano Alfredo Matesanz, expresidente de la Asociación de la Prensa de Segovia y subdirector de Radio Segovia hasta su reciente jubilación, por una trayectoria profesional en la que ha destacado la labor informativa que ha recogido las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos de la ciudad y, en general, por abrir el micrófono a los vecinos, como él mismo reconoció, a través de la sección ‘Línea caliente’ dentro del espacio local del magazine matutino Hoy por Hoy. Se trató de un reconocimiento más, en este caso de los representantes de las cerca de 3.000 asociaciones de vecinos de toda España, por expreso deseo de Juan Bautista Mullor , presidente de la Federación segoviana, quien recordó que Matesanz ha sido el primer Vecino de Honor de la organización y también ha recibido el título de Hijo Predilecto de Segovia en el Ayuntamiento , a petición de este colectivo vecinal. El periodista agradeció sinceramente los aplausos recibidos por esta asamblea estatal y, a su vez, quiso devolver el reconocimiento “por vuestra entrega, esfuerzo, tesón, las ganas que ponéis, el mucho tiempo que dedicáis a las asociaciones...” Por otra parte, las palabras de Mullor en ese acto inaugural sonaron a despedida de la Presidencia de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia.

