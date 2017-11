Víctor García Rubio asume la presidencia de la Junta de Cofradías de la Semana Santa

El tan ansiado relevo generacional en el movimiento cofrade segoviano parece tomar forma con la incorporación de jóvenes cofrades dispuestos a asumir el reto de consolidar el enorme legado cultural y religioso de la Semana Santa segoviana. Así, la Junta de Cofradías ha renovado su junta directiva, que será presidida por Víctor García Rubio, que con 29 años recién cumplidos dirigirá los destinos de las hermandades y feligresías segovianas en los próximos años.

García Rubio pertenece a la Feligresía del barrio de San Andrés, en la que participa activamente desde niño y en la que actualmente ocupa el cargo de tesorero, y asume esta responsabilidad con “orgullo por la confianza y el apoyo de quienes han confiado en mí para este puesto”. Este joven ingeniero técnico industrial que actualmente prepara oposiciones a la vez que intenta emprender algún negocio relacionado con su especialidad encabeza la nueva directiva que tiene en sus principales puestos a Miguel Hernández –anterior presidente de la Junta y recientemente elegido presidente de la Cofradía de Los Gascones- como vicepresidente, Ramona Gallego, representante de la Cofradía de La Piedad del barrio de San José, como secretaria y David Castro, de la Cofradía de la Oración en el Huerto de San Lorenzo que será el tesorero. En las vocalías, representantes del resto de las hermandades y feligresías integradas en la junta subrayan la intención del nuevo presidente de que este órgano de gobierno sirva como base para “la hermandad” entre todas las agrupaciones en torno al objetivo común de engrandecer la Semana Santa segoviana.

Aunque aún no ha tenido tiempo material para poder iniciar el trabajo, Víctor Gómez tiene claro que el objetivo del trabajo de la Junta de Cofradías para los próximos años no puede ser otro que “consolidar lo ya logrado hasta el momento e intentar mejorarlo”. Así, la nueva directiva se planteará intentar completar la programación de actividades religiosas y culturales durante los días de la Semana Santa de forma que no queden “vacíos” en días tan señalados como el Sábado Santo. Asimismo, tratará de incorporar a las cofradías al circuito de actividades socioculturales de la capital con el fin de poder ofrecer el bagaje cultural que conservan.

