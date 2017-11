Una manita exagerada

Buitre intenta hacerse con la pelota mientras Javi Alonso observa la jugada desde el suelo en un momento del partido ante el Ribera de Navarra. / NEREA LLORENTE

Contundente goleada la que recibió Naturpellet Segovia en su visita al Ciudad de Tudela, frente a un Aspil Vidal Ribera Navarra que pese a no ser su principal objetivo, al encontrarse en plazas para acceder a la Copa de España lo está luchando a toda costa. No fue la mejor tarde para un conjunto segoviano en el que el más incisivo y quien más lo intentó fue Alvarito.

Empezó la primera parte del encuentro con un Naturpellet que empezó tentando el arco navarro de Gus con un remate de Borja Blanco, pero que no presentó mayores dificultades para los de casa, que respondieron a esa primera intentona segoviana con un remate de Ferran Plana que obligó a Cidao a emplearse a fondo para mantener el empate inicial en el marcador.

Tras ese empate de primeras ocasiones fueron los visitantes lo que mediante, y por segunda vez, Borja Blanco volvieron a merodear la portería de un Gus que parecía no estar dispuesto a dejar el más mínimo rayo de esperanza para que los goles de Naturpellet llegaran. Siendo un candado la portería de Aspil Vidal Ribera Navarra, los tudelanos empezaron a emplearse en tareas ofensivas. Tanto empezó a ir Aspil Vidal hacia delante que el primer tanto de la tarde no tardó en llegar. Corría el minuto 7 cuando David abrió la lata y rompió la igualada para los navarros.

Gus fue un muro No se vino abajo para nada el conjunto de Diego Gacimartín, que intentó una y otra vez llegar a la portería de un Gus. Pero éste desbarataba una y otra vez las ocasiones segovianas, sobre todo a remates de Borja Blanco y de un Alvarito que fue yendo a más, mostrándose muy insistente. El empate no solo no llegó por parte segoviana, sino que a tres minutos para que se llegara al descanso, fueron los de casa los que pusieron un poco de tierra de por medio haciendo el segundo tanto de la tarde, firmado por Hamza.

Tras pasar por los vestuarios y reanudarse el encuentro, las ocasiones volvieron a sucederse en ambos bandos. Pero en esta segunda mitad, Cidao también echó el cerrojo a su meta con grandes intervenciones que impidieron que Aspil Vidal se fuera en el marcador. Mientras, Gus tampoco ponía facilidad alguna a las llegadas de los de Segovia. De esta forma, la primera mitad de la segunda parte del encuentro fue claramente dominada por ambos porteros.

Pero eso se rompió cuando se llegó al ecuador de ese segundo tiempo. En menos de dos minutos, dos destellos de Pedro hicieron que el partido se les pusiera mucho más que complicado a Naturpellet. Los dos remates del jugador de los de Tudela, fueron imposibles de evitar para Cidao, y los anfitriones se fueron con una cómoda renta de cuatro tantos. En el otro lado de la pista, Gus ponía de los nervios a un intenso Alvarito que no encontraba la manera de romper el muro tudelano, así como otras ocasiones de sus compañeros.

A falta de cinco minutos para la conclusión, el equipo visitante se la jugó, y se fue de cinco en busca de recortar distancias. La más clara la volvió a tener Alvarito, pero por pocos centímetros el balón no entró y se estrelló en el poste de la portería tudelana. Los minutos fueron pasando sin que los segovianos sacaran algo de provecho, hasta que llegó la puntilla final de Ferran Plana que redondeó la goleada de los de casa haciendo la manita.

Dura derrota de un Naturpellet Segovia que lo intentó todo pero que no le salió prácticamente nada para lograr cosechar algún punto de su visita a Navarra.

Venta anticipada para Palma Con motivo del encuentro ante Palma Futsal de la undécima jornada, el Naturpellet pondrá a disposición de los aficionados la venta anticipada para que puedan adquirir sus entradas antes del mismo sábado. De este modo las entradas estarán disponibles desde mañana en las oficinas del club en la calle Vicente Aleixandre nº7, local 17, en horario de 10 a 13 horas de lunes a viernes y, de 17 a 19 horas los lunes, miércoles y viernes.

