«La élite política quiere independizarse del resto de España para robar a su gusto sin la interferencia de una justicia independiente»

Gabriel Tortella Casares (Barcelona; 1936), economista e historiador, es Ph. D. en Economía por la Universidad de Wisconsin, Doctor en Derecho por la Complutense madrileña, Catedrático emérito de Historia de la Economía en la de Alcalá de Henares y Doctor Honoris Causa por la de Alicante. A pesar de su abundante obra, nos centramos, por obvias razones, en “Cataluña en España. Historia y mito” coescrita con José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga. No descarto que al ver la luz esta conversación, el devenir de los acontecimientos en Cataluña transite por nuevos vericuetos trascendentales que, a mi pesar, no se reflejen en estas líneas. Para una mejor comprensión, trazaremos una referencia más amplia que centre y enmarque la figura de nuestro contertulio.

— En época de continuos avances científicos, técnicos y tecnológicos, ¿tiene sentido estudiar y conocer la Historia?

— Lo tiene y mucho. Mis doctorados son en Derecho y Economía, pero cada vez me intereso más por la Historia porque es ayuda esencial para comprender el presente y conjeturar sobre el futuro. Las nuevas tecnologías y el avance científico y técnico, aceleran el cambio social y hacen que el pasado se aleje más rápido de nosotros, lo que debemos tener en cuenta quienes utilizamos la Historia como herramienta de conocimiento, aunque la naturaleza humana cambia mucho más lentamente que la estructura social; es decir, gran parte de los determinantes del comportamiento permanecen. Por otra parte, la Historia es ciencia tan antigua como la Filosofía o las Matemáticas; si éstas nacieron con Platón, Aristóteles y Pitágoras, aquélla es hija de Heródoto de Halicarnaso, primer historiador conocido, quien narró las batallas de las Termópilas y de Salamina, y lo decisivo de ésta para detener a los persas y evitar su conquista de Europa, lo que hubiera cambiado la historia del mundo. Heródoto es escritor amenísimo, con gran sentido del humor (su versión de la Guerra de Troya no tiene desperdicio) cuya lectura recomiendo a toda persona con curiosidad intelectual.

— Resumamos lo esencial del siglo XX.

— Aunque me pareció un libro equivocado, el título que Eric Hobsbawm puso a su historia del siglo XX lo considero acertado: “The Age of Extremes”, “La era de los extremos”. Es buena manera de caracterizarlo en una sola frase: dos guerras mundiales, masacres, genocidios, campos de concentración, bombas atómicas…; pero a la vez produce la democracia, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, crecimiento demográfico sin precedentes (aunque encierre muchos peligros, prueba la gran mejora del bienestar), aumento de la longevidad también sin precedentes, avances científicos insospechados, palpable aumento de la igualdad social y sexual en amplias zonas del mundo…

— Con motivo del centenario de la revolución soviética El Adelantado ha publicado un artículo suyo del que infiero que Marx se equivocó, pues no previó que la revolución sería en un país pobre como era entonces Rusia.

— Marx se equivocó en muchas cosas y acertó en otras. Acertó al predecir que la clase obrera alcanzaría el poder, pero erró al vaticinar que sería tras una revolución violenta en los países adelantados. La revolución que llevó a la clase obrera a compartir poder con burguesía y aristocracia en los países adelantados fue casi totalmente pacífica y tuvo lugar al implantarse el sufragio universal de ambos sexos tras la I Guerra Mundial. Las revoluciones violentas del XX fueron campesinas, no proletarias: la Mexicana, la Rusa (consolidada por el apoyo campesino que Lenin supo atraerse con una reforma agraria nada comunista), la China, la Cubana, la Iraní… y tuvieron lugar en países atrasados en los inicios de la industrialización.

— ¿Se podría explicar la Historia como evolución de la economía?

— Reducir el ser humano a agente sólo determinado por la racionalidad económica es una simplificación que puede conducir a serios errores. Sin embargo, la motivación económica pesa mucho en las decisiones individuales y colectivas. Por tanto es una variable que no se puede descartar; además de ser la de más peso a largo plazo, aunque a corto puedan pesar más otras. A pesar de vivir en la sociedad de la comunicación, la gente tarda tiempo en darse cuenta de las cosas. Por eso la economía prevalece, aunque a largo plazo.

