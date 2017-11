Un patio muy particular

Simulación de la propuesta del Colectivo Hilógicas para un patio del barrio de San José. / E. A.

El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Sirva la conocida canción infantil para calificar una nueva iniciativa artística y social, en la línea de la plasmada en la plaza de Fernán González —la de la pirámide— del barrio de San Millán, pero en este caso en la otra punta de la ciudad, en San José, y con un grupo formado por seis mujeres segovianas (de nacimiento o de adopción), el Colectivo Hilógicas. Es particular no en el sentido de privado sino porque no se trata una intervención urbana al uso, el lema elegido, ‘Un patio, muchas vidas’, sugiere un espacio abierto a la convivencia, al ocio, al descanso, al arte y a la cultura. Para poder desarrollarlo se han ‘mojado’, además del citado colectivo, dos concejalías, la de Cultura y la de Medio Ambiente, con implicación posterior de los dos centros educativos del barrio, el Colegio San José y el Instituto Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos y otros grupos sociales en una de las zonas de Segovia “más mestizas”, como apunta la concejala Marifé Santiago.

El proyecto es ambicioso, pretende la recuperación de los patios distribuidos a lo largo de la calle París, aunque este año se va a comenzar con el situado en la parte más elevada, a la altura del número 9 de esta vía utilizando para ello una partida presupuestaria de 50.000 euros reservada para estos espacios. San José es un vecindario construido en la década de 1950 con un estilo arquitectónico social caracterizado por edificaciones austeras y geométricas. Entre las manzanas que comprenden los edificios se encuentran los patios, de propiedad municipal.

Tres de las integrantes de Hilógicas —las artistas plásticas Eloísa Sanz, Isabel Rubio y Lola Peñas—explicaron ayer en el Ayuntamiento las características de este proyecto, acompañadas por la alcaldesa —que lo calificó de “ilusionante” y “emocionante”— la concejala de Cultura y el presidente de la Asociación de Vecinos de San José, Francisco Gil López, junto a otros integrantes de la directiva del colectivo.

Sanz empezó hablando del planteamiento estético en contraposición con el carácter umbrío y lineal del patio y la estructura de edificios que lo rodean. La propuesta juega con elementos de color, horizontales, verticales, curvilíneos y con diferentes texturas, buscando un equilibrio entre todos ellos y un ritmo, guiando la movilidad de las personas dentro del espacio y la visión desde las ventanas.

Madera, cemento pintado, espacios ajardinados, tres árboles que inicialmente iban a ser cipreses pero que pueden ser sustituidos por tejos y tejido son algunas de las texturas que estarán presentes. Isabel Rubio comentó que habrá bancos semicirculares en una disposición aparentemente anárquica y cubiertos de madera, para dar una sensación más cálida y agradable, persiguiendo que se conviertan en lugares de encuentro, de conversación, de recogimiento del grupo. La madera también cubrirá parte de una especie de banco corrido de piedra que hay en el perímetro del patio.

Uno de los elementos fundamentales será una pérgola, añadió Rubio, que se incluye no con una función de dar sombra, porque este patio no lo necesita, sino “para dar un poco de intimidad a algún punto”. Tendrá una estructura fija pero la cobertura podrá modificarse. Más adelante puede ser vegetal pero inicialmente se presentará con tejidos, quizá la intervención más personal de Hilógicas.

Una gran roca natural tiene la función de generar la sensación de que se trata de un jardín vivo, aparte de que atraerá de forma casi irresistible a los más jóvenes.

Por su parte, la edil de Cultura informó de que la iniciativa se encuadra dentro de Constelación Machado, el gran proyecto cultural y transformador con el que se conmemorará en 2019 la llegada del poeta a Segovia un siglo antes.

