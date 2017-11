El opositor que ganó un juicio en primera instancia quiere que todos los aspirantes repitan la prueba

La sentencia establece que el Ayuntamiento debe repetir esta prueba de personalidad únicamente al opositor que la impugnó pero el despacho de abogados que le representa, además de señalar en un comunicado que el Ayuntamiento ha manifestado su conformidad con el fallo, “reconociendo así la ilegalidad de la prueba realizada”, entiende que no repetirla para todos los aspirantes que la realizaron en su momento implica que los agentes nombrados sigan desempeñando su labor “sin haber demostrado su capacidad, ya que..., como recoge la sentencia, no es posible conocer los factores de personalidad indicados en las bases que permitan una declaración de apto o no apto”.