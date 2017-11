La octava plaza, en el aire

El jugador del Aspil Vidal Ribera Navarra Lucas conduce un balón ante la presión de Edu, del Naturpellet. / NEREA LLORENTE

El Naturpellet Segovia afronta la décima jornada del campeonato liguero de la Primera División de fútbol sala ante un rival conocido tras enfrentarse por partida doble en pretemporada. Se trata del Aspil Vidal Ribera Navarra, un equipo que ahora ostenta la octava plaza con doce puntos. Dicha posición es la que cierra el listado de los equipos que jugarían la Copa de España. A tan solo un punto se encuentran el Catgas Energía, el Ríos Renovables Zaragoza y el propio conjunto de Diego Gacimartín; por lo que el duelo se presenta trascendental para el devenir del torneo copero, pero sobre todo para medir impresiones y ver hasta donde es capaz de rayar la capacidad de competición de los segovianos.



El partido, que se disputa mañana en el pabellón Ciudad de Tudela (18.30 horas), es una prueba de fuego para medir el momento que atraviesan ambos conjuntos. Los dos encuentros del periodo estival fueron para los navarros, ganando primero 0-2 en el Pedro Delgado y después 4-3 en su feudo. Ya han pasado unos meses desde entonces y ambas plantillas han proyectado un salto cualitativo conforme han ido transcurriendo las jornadas de liga. Por tanto, pese a conocerse en ciertos aspectos, el duelo del sábado se presenta totalmente diferente.



Así lo explicó Gacimartín en rueda de prensa: “En pretemporada todos los entrenadores hacemos pruebas y el volumen competitivo no es el mismo. Habrá cosas que sean parecidas, pero ahora hay tres puntos en juego y todo se multiplica”. En cuanto al rival, dirigido por José Lucas Mena 'Pato', comentó: “Es un equipo que ha ido sufriendo cambios en los últimos años. Pese a tener experiencia, su política de fichajes ha pasado por incorporar gente joven. La filosofía de su técnico imprime un ritmo alto y juega muy bien de cuatro; y cuando está Pedro en pista ofrece otras alternativas”; y subrayó: “Será una salida complicada. El hecho de que estemos jugándonos las mismas posiciones va a exigir mayor concentración”.



Este curso se ha reforzado con Sergio Sierra ‘Sepe’, Iago Rodríguez, Sergio González y los porteros Sergi Cuxart y Gustavo Pérez. “Es rival directo por puntuación, pero es un equipo que puede estar también más arriba. No pensamos en la octava plaza. Nuestra intención es alejarnos del descenso con el mayor número de puntos posibles. Si a falta de una o dos jornadas tenemos opciones, valoraremos otras posibilidades; pero no nos tiene que alejar del objetivo principal, que es mantener la categoría”, aseguró Gacimartín.

EDU ANALIZA AL RIVAL El ala segoviano Edu también analizó al Navarra: "En cuanto a bloque es uno de los equipos que mejor juegan. Es una pista muy dura y el pabellón casi siempre se llena. Además, vienen de una buena racha”. Respecto a la evolución que está plasmando el Naturpellet, apuntó: “Nos costó adaptarnos a la Primera División. A base de caídas estamos compitiendo mejor y están llegando los resultados. Ahora solo pensamos en sacar puntos para conseguir el objetivo de la permanencia y, de momento, no pensamos en la Copa”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.