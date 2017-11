El atacante de la Gimnástica Segoviana Kike, junto a su compañero Fernán, en una jugada durante el partido disputado frente al Celta de Vigo B. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana se ha convertido en el rey del empate del Grupo I de la Segunda División B. La plantilla de Abraham García ha firmado siete empates en las trece jornadas que va de competición, de los cuales seis los ha encadenado en los últimos encuentros de forma consecutiva. Además, el conjunto azulgrana se encuentra inmerso en una dinámica en la que ya acumula siete partidos sin tutear a la derrota. Sin embargo, necesita sumar de tres para salir catapultado de la zona de descenso; pues en total son diez los puntos que acreditan su balance.



Con la estadística en la mano, resulta llamativo que después de encarrilar siete jornadas sin perder, el plantel gimnástico continúe en los puestos marcados en rojo. Otros equipos de otros grupos, con el mismo número de empates, se mantienen en una parte más cómoda como es el caso del Arenas de Getxo, el Sabadell, el Córdoba B o el CD Badajoz. Solo el Deportivo Aragón -filial del Zaragoza-, también con siete partidos acabados en tablas, se encuentra en una situación parecida a la de la Segoviana al ser colista del Grupo III.



“Tenemos la oportunidad de poder seguir creciendo. Los partidos en casa son fundamentales para lograr la salvación. Lo conseguido no es fácil, pocos equipos en la competición podrán decir lo mismo; pero somos conscientes de que no nos sirven para salvar la categoría”, aseguró García en rueda de prensa. Ante una de las claves que hacen que se resista el triunfo, apuntó: “En el fútbol lo más difícil es hacer gol, aunque estaría más preocupado en el caso de que no generásemos ocasiones. Confío en que los futbolistas de ataque vayan teniendo sus momentos dulces de forma repartida. No es una preocupación es una ocupación”.



Un ejemplo de cambio es el Talavera de la Reina, rival que precisamente visita el campo de La Albuera este domingo (17.00 horas). El cuadro toledano hace apenas dos semanas permanecía en los puestos comprometidos y, tras reunir diez puntos en cuatro jornadas, ahora es décimo. La categoría está bastante tensa, en lo que a igualdad se refiere; por lo que la clasificación queda sujeta a numerosas alteraciones. En cuanto al rendimiento cosechado por el plantel de Juan Francisco Alcoy, el técnico de la Gimnástica comentó: “El duelo llega en un momento crucial. Ellos han sabido sumar un empate y tres triunfos. Hacer trece de quince puntos no es fácil. Vendrán con confianza, ya que les están saliendo bien las cosas. Tienen jugadores de peligro y de calidad, que leen bien los encuentros. Pelean hasta el final y muchos de los puntos conseguidos han sido en el tramo final de los partidos”.

LA CONFIANZA DEL EQUIPO, POR KIKE Desde el vestuario habló Enrique Martín ‘Kike’, quien evidenció la confianza que sujeta a la entidad a medida que va dando pasos firmes: “Los que tenemos más ganas de vencer somos nosotros. Ganando este fin de semana haríamos buenos los empates. Confío plenamente en mis compañeros para lograr el objetivo. Además, creo que nos vamos a salvar de forma holgada. Ahora nos viene un mes complicado y debemos responder. Sacando los partidos en casa estaríamos fuera del descenso antes del parón navideño”.

