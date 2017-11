Gratitud a los alcaldes

Participantes en el Congreso Internacional. / Kamarero

La inauguración del Congreso Internacional ‘Alcaldes & Innovación’ de Segovia fue aprovechada ayer por el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, para hacer un reconocimiento de la labor y la figura de los regidores locales.

El cónclave reunió en el Pórtico Real a 350 participantes, entre los que se encontraban alcaldes de toda España, representantes de diputaciones provinciales y gobiernos regionales, directivos de empresas de consultoría y personalidades de ámbito universitario.

Defensor a ultranza de los valores que encierra el municipalismo, al presidente provincial le inspira el espíritu que mejor encarnan los ediles. “Este Congreso —subrayó— es un homenaje al trabajo. Creemos que no hay otra fórmula. Apostamos por la dedicación, por el esfuerzo y por la ilusión. Y, por ese motivo, hemos convertido en protagonistas a los alcaldes, porque nadie mejor que ellos para servir de ejemplo diario, silencioso y continuado de esfuerzo y de trabajo”.

En su intervención no olvidó calificar a la Administración local como un ente “muy ágil”, que reacciona de forma mucho “más rápida” ante las necesidades de los ciudadanos y de forma mucho más próxima.

Por esto, descubrió que los municipios y sus alcaldes han sido pioneros en todo: en iniciativas municipales que dieron origen a lo que se conoce como mutuas, en crear eficaces sistemas de participación, o en poner en marcha hospicios, dispensarios, aulas, usos comunales de bienes en beneficio de todos, repartos, aprovechamientos, etc.

Los alcaldes son, a juicio del máximo mandatario provincial “unos emprendedores natos”. “Por ello —añadió— nada mejor que juntar a emprendedores de todo tipo con los que día a día emprenden en beneficio de sus comunidades y de sus municipios”.

Este Congreso Internacional reúne a un crisol de alcaldes, con una meta clara: la de darles alcaldes algunas herramientas para facilitar su tarea. “En el mundo de la empresa se vienen utilizando métodos y técnicas que pueden facilitar la tarea de crear iniciativas. Todo lo que facilite la tarea de los alcaldes es nuestro objetivo”, dijo Vázquez.

La simbiosis entre empresa e iniciativa local no se pasó por alto —”alcaldes y emprendedores tienen la misma raíz— y por ello se trata de reunir una mezcla productiva que facilite el intercambio de experiencias que pretende resultar estimulante para todos.

“Veremos estos días cómo los puntos de contacto entre ayuntamientos y empresas pueden ser muy grandes, cómo pueden desarrollar de forma conjunta todo tipo de iniciativas y pruebas”, prosiguió.

El presidente de la Diputación recordó que era la primera vez que se producía un acto así y apuntó que ésta era una oportunidad única y necesaria para poner en primer plano todas las iniciativas que realizan calladamente los alcaldes a lo largo y ancho de nuestra geografía, y ya emplazó para que la cita internacional se convierta en mundial.

compartir Por su parte, el director general de la Fundación COTEC para la Innovación, Jorge Barreno, definió la innovación como un cambio basado en el conocimiento que genera valor. “El conocimiento lo aportan también la tradición y la cultura de los pueblos y el valor no sólo hay que calcularlo en términos económicos”, señaló.

El directivo de COTEC se congratuló de ver reunidos a 200 alcaldes en torno a la innovación, que es compartir ideas , frente a “los 200 alcaldes con sus bastones que se han reunido para imponer ideas”.



un icono Como es sabido, el icono visual del Congreso Internacional le encarna el trabajo de labores de ganchillo que se lleva a cabo en Navares de Las Cuevas, un ejemplo de comunidad volcada en embellecer su pueblo. Esta sencilla tarea tiene una gran relevancia porque permite crear comunidad, crear ilusión y mejorar la vida de los que allí viven y atraer a otros a que contemplen su ejemplo. La presencia segoviana en estos primeros compases del Congreso Internacional incluyó un documental sobre el trabajo en común de las hacenderas rodado en Pinarejos

El presidente de la Diputación resaltó el apoyo de S.M. el rey Felipe VI, al asumir la presidencia de Honor y se mostró agradecido con el Gobierno de España, la comunidad autónoma de Castilla y León y la Federación Española de Municipios y Provincias por confiar y apoyar expresamente esta iniciativa.

También reconoció especialmente a Francia, país invitado al Congreso Internacional, a la Chambre, a los alcaldes de Correns y Bourthy, y a la en la Fundación COTEC para la Innovación que coorganiza el Congreso.

En la primera jornada del Congreso Internacional se dio a conocer la Plataforma SocialChallenges.eu, un foro donde las instituciones pueden dar a conocer sus retos a fin de que empresas y organizaciones de todo el continente que ya dispongan de soluciones innovadoras puedan ofrecerles ejemplos de sus propuestas para aplicarlas a sus proyectos.

El presidente de la Diputación ofreció un almuerzo a los representantes institucionales de diputaciones y Gobiernos regionales presentes en el Congreso Internacional, que departieron con la delegación de la embajada de Francia, La Chambre y destacadas empresas del país vecino a fin de abrir oportunidades de negocio e iniciar relaciones políticas, económicas y culturales en territorio galo.

