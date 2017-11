Barbado: “Lo importante de ‘Reconciliare’ es el mensaje que transmite al visitante”

Miles de personas han disfrutado de ‘Reconciliare’ estos meses. / C. NÚÑEZ

El domingo cerrará sus puertas la muestra de Las Edades del Hombre en Cuéllar que, bajo el título de ‘Reconciliare’, ha atraído a miles de personas en los últimos seis meses hasta la villa. “Es una de las mejores que ha habido y no lo digo por decirlo. La razón es que es muy actual, ‘Reconciliare’ es muy de hoy”, aseguró ayer el delegado diocesano de Patrimonio y comisario de la exposición, Miguel Ángel Barbado, en una clara referencia a la situación política actual que vive España debido al desafío independentista de Cataluña. “Con todos los problemas que está habiendo y tal y como está la sociedad, lo que se está diciendo en ‘Reconciliare’ es muy importante —continuó Barbado— y la extensión de mano que hay en el cartel es una extensión muy lógica, porque la gente, cuando tiene algún problema, siempre dice «daos la mano» y eso es algo que se está lanzando desde la exposición, el darse la mano, a ver si va mejor España”.

Es más, dijo, ese mensaje “ha impactado muchísimo, muchos sacerdotes que han ido y muchos seglares… Todos me decían, «la verdad es que las imágenes puede que no sean las mejores, que las hay muy buenas, por supuesto, pero lo que sí que es importante es el mensaje» y, sobre todo, que se entiende, no es una exposición de piezas de la que sales y ya, sino que el mensaje que se lanza en esa exposición la gente lo entiende perfectamente”.

Respecto a la ubicación de la muestra en tres espacios, las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban, Barbado aseguró que “está mucho mejor, porque terminas una sede y hay un poco de relax, y luego vas a la otra”. Además, “qué tres sedes”, apuntó, todas espacios religiosos que se han puesto en valor ante el público, porque en ‘Reconciliare’ “se ha visto la iglesia, porque en otras Edades del Hombre era un local, por ejemplo un local del Ayuntamiento, y estaba cerrado, y sin embargo en esta exposición se veía la iglesia, porque queríamos que se viera ese mudéjar tan importante que tiene Cuéllar y se ha visto”.

Por último, resaltó la gran afluencia que ha tenido la muestra, sobre todo en esta recta final, algo que “es normal, porque la gente dice «tengo que ir a verlo» pero lo va dejando y acude cuando ve que se termina. Ahora cuesta mucho encontrar horarios… porque ya se acaba”; y “lo importante que ha sido para Cuéllar, extraordinario, porque se ha puesto a la villa en España y fuera de España, ahora se conoce mucho más por Las Edades”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.