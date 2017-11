Los populares amenazan con abandonar la Mesa del Agua si no se aborda la presión en los polígonos

El Grupo Popular no encuentra beneficio alguno en las mesas abiertas a la participación de los grupos políticos en el seno del Ayuntamiento de Segovia. Sin embargo ha presentado una propuesta para que la semana próxima la Mesa del Agua aborde un tema que considera prioritario, la falta de presión del agua en los polígonos industriales de la ciudad. Si no recibe una respuesta positiva amenaza con abandonar esta y otras mesas.

La portavoz del PP , Raquel Fernández, aseguró ayer en rueda de prensa que las mesas son unos organismos que no están reglados de forma adecuada, no tienen objetivos concretos y establecidos y los portavoces acuden a sus sesiones sin información previa y en muchos casos sin conocer siquiera los asuntos que van a tratarse. Por si fuera poco, no se levanta acta de todo lo que allí se debate, de manera que “en muchos casos” sostienen que sirven al equipo de Gobierno “para escudarse y después hacer manifestaciones públicas diciendo que se han acordado una serie de cuestiones, o que se han adquirido una serie de compromisos, que no son tal”.