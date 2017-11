El camino arquitectónico del ying yang

Alumnos de Arquitectura de IE University, junto al coordinador del proyecto, posan con una de sus instalaciones. / KAMARERO

Para dar continuidad a un proyecto hace falta una buena base, en este caso de madera, buena madera como es la donada en 2012 por el American Hardwood Export Council (AHEC) con motivo de la edición de ese año del Hay Festival , una colaboración que empezó con una réplica del Acueducto siguiendo el Sistema Lupo ideado por el profesor y arquitecto Fermín Blanco. En los siguientes años ha ido surgiendo lo que es ya una serie de propuestas, dentro del que se ha denominado Proyecto Ying Yang, que implica una labor académica experimental muy bien acogida por los alumnos de Arquitectura de IE University.

La Real Casa de Moneda acoge hasta el 7 de enero del próximo año la exposición ‘Wooden Pyramid’, el último montaje del proyecto hasta ahora, y reúne tres instalaciones de módulos de madera que juegan con la estructura piramidal.

Blanco explica que el proceso se inició a principio de curso en IE University, en torno a alumnos de diferentes nacionalidades que participan en un taller de trabajo en grupo, “para que empiecen a desarrollar habilidades dentro de un equipo”. Parte además de su asignatura, Sistemas Constructivos, y en este caso concreto de un material, la madera, a través del Sistema Lupo, con piezas en las que se usa el positivo y el negativo de un molde, de ahí que el proyecto tome nombre del concepto del taoísmo del ying y el yang, la dualidad del universo.

Detrás hay también toda una filosofía de sostenibilidad o de optimización de recursos en la industria maderera, ya que la madera “es un material que tiene muchas ventajas pero uno de los inconvenientes es que se pierde mucho en el proceso productivo: serrín, volumen cuando se seca, etc., de manera que la propia industria ha desarrollado una subindustria. Se hace madera de alta calidad para muebles, vigas, estructuras... pero también contrachapado, estructuras de fibra, etc. muchas veces tan rentables económicamente como la actividad primaria”, explica este arquitecto. Una manera práctica de enseñar todo esto, y la versatilidad que tiene la madera como material es, dentro del Sistema Lupo, del Proyecto Ying Yang, con el que alumnos de Arquitectura encuentran módulos en abstracto y en grupos pequeños tienen que elaborar una idea de lo que quieren hacer con ellos, a partir de la propuesta general de crear una instalación adaptada a un espacio expositivo concreto y abierto al público.

Cuenta este profesor, que coordina la actividad, que “les da un punto de realismo, porque siempre se acusa al mundo académico de vivir en un espacio paralelo y esta es una posibilidad de establecer puentes. Para el estudiante es importante, es dar importancia a su trabajo, porque además tienen que ser responsables de que lo que hacen tenga cierta lógica”.

En este caso ‘Wooden Pyramid’ juega con la pirámide como estructura; por un lado, los bloques positivos con una pirámide hueca, un juego de construcción en sí mismo, que incorpora figuras animales; por otro han trabajado el concepto más convencional de la pirámide, apoyada en planos pero a través de esquinas, de su estructura en vértice, y hay una tercera pirámide invertida, donde “lo que era compresión pasa a ser tracción”, comenta Blanco. De esta manera, los estudiantes estudian, aprenden y además de una manera rápida porque el proyecto se ha desarrollado en dos sesiones, una teórica, que lleva implícita la presentación de una propuesta sabiendo que de ahí saldrá una idea que no es de ninguno de los grupos, que será la confluencia de todos ellos y para eso es necesario un acuerdo. Al día siguiente, lo llevan a la práctica. “Hacen todos juntos algo que realmente no es de ninguno pero es de todos, implica desprenderse de cada idea original, lo que es muy duro, y más para estudiantes que todavía no están familiarizados con el mundo real, donde hay un cliente, un promotor...”.

POTENCIAL Cada año van surgiendo propuestas diferentes, lo que ha llevado a preparar una publicación que recopile todos los trabajos desde 2012 “porque cuando se ve desde su inicio es cuando coge fuerza, vamos descubriendo todo su potencial”, asegura el coordinador.

Uso “casi” compartido. La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo Claudia de Santos , que inauguró la exposición ‘Wooden Pyramid’, ha admitido la buena relación institucional entre el Ayuntamiento , a través de la Real Casa de Moneda de Segovia, y la institución académica privada que se ha ido fraguando desde 2012, “con una colaboración que nace para un proyecto concreto pero que desde el momento en el que nace el Creativity Center (2016) “es realmente un uso casi compartido”. Para la edil se trata de una relación de enriquecimiento mutuo. “Estoy segura de que para IE tiene sus ventajas el disfrutar de un espacio absolutamente significado por la historia, la tecnología y el tiempo”.

