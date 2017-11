La derrota del Spórting Riazano comprime los primeros puestos

El jugador del CD Quintanar salta con su rival de la Ayllonesa por un balón dividido. / NEREA LLORENTE

Fue en la quinta jornada de competición cuando la liga provincial de fútbol en su primera categoría se quedó con tan solo un equipo invicto después de que el Spórting Riazano se quedara sin puntuar en la cancha del Prádena, pero el Turégano sí lo hiciera en el campo del Cantimpalos, donde logró tres puntos que le acercan al liderato de la competición.

En El Bardal, el Riazano inició el encuentro de la mejor manera posible, adelantándose en el marcador antes de cumplido el primer cuarto de hora. Pero el Prádena reaccionó, igualó el partido en el ecuador del primer tiempo, y se aprovechó de que el líder se quedó con diez jugadores antes del descanso para marcar el 2-1 cuando el primer tiempo aún no había concluido, y finiquitar el encuentro con un tercer tanto en la recta final del encuentro.

En La Vega de Cantimpalos el Turégano hizo gala de su acierto en los primeros minutos de cada tiempo para rubricar su victoria frente a un equipo local que no encontró la manera de superar el entramado defensivo de un conjunto que mostró las razones por las que es el menos goleado de la categoría. El 0-2 pone al Turégano como el único equipo que no conoce la derrota en la Primera, y a un punto del liderato.

El Cuéllar Santa Teresa certificó su buen momento de forma al imponerse al Arcángel San Rafael en un encuentro que los cuellaranos controlaron en el primer tiempo, llegando a situarse con 0-2 en el marcador, pero que los locales consiguieron igualar poco después de iniciarse el segundo tiempo en dos acciones prácticamente consecutivas.

Sin embargo, el equipo de Félix Blanco no se vino abajo, reaccionó con fuerza, y en menos de cinco minutos volvió a recuperar los dos goles de ventaja, que ya no perdió a pesar de que el Arcángel puso mucho de su parte para intentar rescatar un punto.

El campo de El Hoyal fue testigo de la victoria in extremis del Cantalejo sobre la UD Villacastín, en un encuentro que se puso de cara el equipo local, y que posteriormente fue cayendo del lado de la Unión, que a un cuarto de hora para la conclusión del choque vencía por 1-2. Sin embargo, dos goles briqueros, el último de ellos prácticamente al final del partido, le dio la victoria a un Cantalejo que se suma a los candidatos a liderar la clasificación.

La Ayllonesa se suma La Gimnástica Ayllonesa es el último de los equipos que se coloca con nueve puntos en la tabla, después de la victoria por la mínima que logró en el campo de La Lastrilla frente a un CD Quintanar al que le está costando arrancar en la competición, y que vio cómo su rival se colocaba por delante en el marcador con un gol apenas cumplido el primer minuto de partido. El vigente campeón de liga consiguió el empate, pero en el segundo tiempo un nuevo tanto de la Ayllonesa le dejaba sin sumar puntos, y un poco más cerca de las plazas de descenso.

De esas posiciones está escapando el CD Carbonero, que en El Arevalillo consiguió una victoria que pocos esperaban cuando a diez minutos para el final, y con 0-0 en el marcador, se quedó con un hombre menos sobre el terreno de juego. Pero el Mozoncillo no encontró la forma de superar a un rival con 10 jugadores, y a cinco minutos para el final encajó el 0-1 que mete al Carbonero en el centro de la tabla, junto al Monteresma, que no pasó del empate sin goles en el campo del Cabezuela, que de esta manera consigue su primer punto en la liga.

Segunda División El Coca mantiene su espectacular racha de resultados en la Segunda División, tras lograr una contundente victoria en el campo del Vallelado, y ya es líder en solitario tras el empate del Monteresma B ante el Valseca. Segundo es ahora el Pinillos, que después de su espectacular 6-4 ante el Sepúlveda suma siete puntos, dos menos que el líder de la categoría.

