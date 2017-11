El BigMat Lobos pierde en casa su primer partido de la temporada

El jugador del BigMat Lobos intenta progresar secundado por sus compañeros en un momento del encuentro ante el Guadalajara. / EL ADELANTADO

El pasado domingo se disputó en el campo de la Albuera el partido de liga regional masculina de rugby, que enfrentó al local BigMat Tabanera Lobos frente al Rugby Guadalajara, con el liderato en juego.

En los primeros minutos los Lobos impusieron un juego rápido con pick and go que rompió la defensa de Guadalajara, para conseguir así un ensayo; pero a los pocos minutos, el conjunto alcarreño empató en el marcador.

En las fases estáticas el partido fue muy igualado, ya que las melés y las touchs las ganaban los equipos que introducían el oval con más o menos apuros, y la mayor parte del juego se desarrollaba en la parte central del campo. Solo los golpes de castigo hacían avanzar con claridad a uno y otro equipo.

El conjunto segoviano consiguió otro ensayo que les adelantó en el marcador, y al final de los 40 primeros minutos un 12 a 7 para los segovianos.

Al comienzo de la segunda mitad los visitantes, gracias a un golpe de castigo, redujeron las diferencias, pero el juego de los Lobos no bajaba en intensidad y con otro ensayo los locales aumentaron la distancia el marcador. Tras este ensayo segoviano, el nivel de juego del Guadalajara aumentó, y un golpe de castigo más un ensayo provocó que los visitantes se adelantaran en el marcador por 17 a 20.

A un metro de la victoria En los últimos 15 minutos de partido, el BigMat Tabanera Lobos estuvo a punto de conseguir la victoria, quedándose en tres ocasiones a menos de un metro del ensayo pero la defensa visitante impidió, una y otra vez, que los segovianos consiguieran los puntos de la victoria. Al finalizar el partido el 17 a 20 a favor de los visitantes supuso una derrota dura, ya que solo por unos centímetros los Lobos no pudieron dar la vuelta al marcador.

La alineación que presentó el BigMat Tabanera Lobos fue la siguiente:

Primera línea: Jolo, Chino y Mario.

Segundas: Cintu y Nutri.

Terceras: Marcos, Sardina y Boquerón.

Medio Melé: Gallego.

Apertura: Gabri.

Centros: Miguelín y Yousef.

Alas: Travis y César.

Zaguero: Salmón.

Suplentes: Minivicen, Félix, Choto, Maroto, Doc, Patas, Google y Monta.

Los anotadores del BigMat Tabanera Lobos fueron Nutri (un ensayo), Sardina (un ensayo), Maroto (un ensayo), y Gabri (una transformación a palos).

