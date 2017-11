"¿Todos los clubes pagan?"

Alberto Barrero, presidente del CD Quintanar, en la sede del club. / NEREA LLORENTE

El CD Quintanar ha iniciado una campaña más con la intención de seguir forjando buenos deportistas en un entorno siempre complicado como es el del fútbol, como ha venido haciendo desde hace casi 40 años. La familia del club suma más de 300 integrantes, y su directiva, con Alberto Barrero al frente, mantiene varios frentes abiertos, con dos principales: la construcción de un campo de fútbol propio, y el silencio del IMD a la pregunta de cuántos clubes de fútbol están pagando por el uso de las instalaciones deportivas.

- ¿Cuál es la situación actual de la negociación por el campo de fútbol?

- La pasada semana hablé con el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, y le pregunté si para el primer trimestre del año que viene podría estar en marcha de nuevo el proyecto. Me respondió que sin problema.

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso?

- Los técnicos nos dijeron que el paraje es muy grande, y tenían que contratar un ‘Estudio de ordenación de la zona del Tejerín’, en el que ya estaría colocado el campo de fútbol. Y eso es algo que lleva su tiempo, así que estamos en una especie de impasse. Yo soy bastante insistente, y junto con nuestro arquitecto Eduardo Martín mantengo la opinión de que podemos seguir adelante con el proyecto, que antes o después saldrá. Si no es esta temporada, será en la siguiente, y podremos tener algo que celebrar en nuestro 40 aniversario.

- (...)

- Nosotros seguimos ahorrando todo lo que podemos para las contingencias que puedan surgir con respecto a este tema, y seguimos teniendo muchísimo interés en que poder construir el campo. Quiero creer que el Ayuntamiento tiene el mismo interés, porque de lo contrario no tendría sentido, y más teniendo en cuenta el estado de los campos de fútbol de la ciudad.

- No están en las mejores condiciones posibles, ciertamente.

- El pasado fin de semana jugamos con el equipo Juvenil Regional en el Mariano Chocolate, y el árbitro nos mandó recolocar toda la red, porque está toda desprendida y rota. La valla perimetral está desoldada en múltiples sitios, el punto de penalti… más vale que no te piten un penalti, porque eso puede suponer un accidente mortal; las redes que se colocan detrás de las porterías de fútbol 7 están llenas de agujeros… y del terreno de juego no vamos a hablar, cualquiera puede ver cómo está, que son hilos de coser.

- Es lo que hay...

- La primera opción que propusimos pasaba por hacernos cargo del Mariano Chocolate si el Ayuntamiento no podía hacerse cargo, como parece ser que no puede. Pero esto se nos ha negado por una cuestión ideológica, o algo así, cosa que no entiendo, porque el Centro Deportivo Carlos Melero, que es municipal, lo está gestionando una empresa privada. No entiendo que para unas cosas valga esto, y para otras no. Y solo estoy hablando del Mariano Chocolate, porque el campo de fútbol 7 aún tiene un pase, o dos, pero el otro de fútbol 11 no tiene ni uno.

- Ahora los clubes de Segovia pagan por el uso de las instalaciones el 20 por ciento.

- Bueno… esa es la teoría. Creo que solo lo estamos pagando algunos. En este primer semestre, desde que comenzó la obligatoriedad de abonar una parte de las instalaciones el 1 de enero, el club ha abonado ya más de 3.000 euros, por lo que no es descabellado pensar que en los dos siguientes trimestres abonaremos más de 6.000. ¿Cuál fue el destino de ese dinero? ¿Vino a sumarse a los 100.000 euros que se gastó el Ayuntamiento en acondicionar los vestuarios de La Albuera para otro club? ¿Los clubes pequeños financiamos las infraestructuras para que jueguen los grandes?

- ¿Se han pedido respuestas al Ayuntamiento?

- Por supuesto, y por escrito en dos ocasiones a través del correo electrónico, y una tercera pasándolo por registro al Instituto Municipal de Deportes, que parece que no se ha dado por enterado. Amparándonos en la Ley de Trasparencia, queremos saber qué convenios se han firmado en el ámbito del fútbol de Segovia, porque en la presente temporada no se ha publicado ninguno, y qué club realmente paga por el uso las instalaciones deportivas, porque tenemos el convencimiento que somos los únicos que estamos pagando. No sé quién nos debe dar respuesta, si la presidenta del IMD (Clara Luquero), o la vicepresidenta (Marian Rueda), pero resulta que también hay un coordinador (Ramsés Gil) que también tiene intereses en otro club. Es curioso que para arreglar el Mariano Chocolate no ha aparecido el dinero, pero sí ha aparecido para arreglar La Albuera.

- Era un arreglo necesario.

- Por supuesto que lo era, y me parece muy bien que lo arreglen. Pero queremos saber quién paga por las instalaciones deportivas, cuánto paga si de verdad lo hace, dónde va ese dinero, y buscaremos la manera de que nos lo digan. Nadie nos está contestando a nuestras preguntas, y eso es lo que nos hace dudar de que verdaderamente todos estén pagando. Pero hay más…

- Continúe.

- Se nos ha comentado que, cuando tienes un equipo en una competición regional, o en una liga semiprofesional, ya no pagas instalaciones. ¿Pero quién no paga la instalación, el equipo que juega en esa liga semiprofesional de Segunda B, o todo el club? Todavía estamos esperando la respuesta, y nos tenemos que es todo el club.

- Existen las subvenciones municipales.

- Cierto. Se nos dice que es que nos subvencionan el 80 por ciento del uso de la instalación, pero… ¿si a mí me da el Ayuntamiento 4.500 euros por mi convenio, pero yo le doy 6.000 por el uso de la instalación, dónde está la subvención?

- ¿El Quintanar está de acuerdo en abonar un tanto por ciento del uso de las instalaciones deportivas?

- Sí, pero quiero saber dónde va ese dinero, y si todos lo pagamos. En una ocasión la concejal de Deportes dijo que ese dinero iba para el arreglo de las instalaciones. Ignorante de mí, no sabía que la instalación a la que se refería era La Albuera. El Ayuntamiento tiene la obligación de tratarnos a todos por igual, y en el plano personal entiendo que debe de subvencionar el fútbol base, no el semiprofesional. Porque el Quintanar mantiene el equipo Aficionado, que juega en la Primera Provincial, porque disputa sus partidos y entrena en La Granja, ya que si jugara en Segovia debería abonar el cien por cien de las instalaciones. El Ayuntamiento de La Granja se porta con nosotros de maravilla, y no podemos más que darles las gracias por todo, como también se las damos a Pablo Alejandro y al CD La Granja, porque de no haber sido por ellos tendríamos que haber quitado a ese equipo. Da la impresión de que aquí cuenta quien cuenta, y los demás sólo estamos para hacer bulto.

