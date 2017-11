Un ictus cada seis minutos

Cada seis minutos se produce un ictus, un tercio de las personas que sufren esta enfermedad cerebrovascular muere y un tercio queda con discapacidad grave, pero si se identifican rápidamente los síntomas y se deja actuar a tiempo a los especialistas, los daños se minimizan. ‘Tiempo es cerebro’ repite continuamente la neuróloga del Hospital General, Marta Ferrero Ros, coordinadora en Segovia del ‘Código ictus’, un sistema de atención hiperurgente, organizado para dar máxima prioridad a estos casos y de esta forma ampliar las posibilidades de salvación y recuperación del paciente.

Aprovechando la reciente celebración del Día Mundial del Ictus, el 29 de octubre, la doctora Ferrero recuerda que la mayoría de los casos, —hasta el 90 por ciento según la Sociedad Española de Neurología (SEN)—, se podrían evitar con una adecuada prevención de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable y pide a los segovianos concienciación para que si detectan síntomas llamen al 112 porque hay tratamiento para frenar y paliar el daño cerebral.

Cada año llegan al Hospital General, unos 300 casos nuevos pero “hay personas que están teniendo un ictus —apunta la médico de Segovia —y no se están dando cuenta de ello”. La SEN advierte que el hecho de haber sufrido un ictus, es un factor de riesgo para poder sufrir un segundo y es necesario que quienes lo sufren sigan un tratamiento farmacológico adecuado.

Los especialistas también tienen que hacer frente al desconocimiento y a la negación de la gravedad de la enfermedad que está considerada la segunda causa de muerte en España (la primera en mujeres), la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. “Seguimos viendo mucha gente que no acude cuando le está pasando sino que viene después de muchas horas, gente que está trabajando y dice ya iré, o que sale a dar un paseo a ver si se le pasa y cuando llegan han pasado tantas horas que no podemos hacer nada porque el infarto ya está establecido y ya se ha hecho la lesión”, comenta la neuróloga del hospital segoviano.

Los especialistas pueden actuar cuando el tejido cerebral está en riesgo porque no le está llegando el riego sanguíneo suficiente pero las opciones terapéuticas se pierden cuando la lesión está hecha. Como ejemplo ilustrativo, Ferrero comenta que si a una planta no la riegas un día o dos se queda mustia pero luego llegas, echas agua, y se recupera; sin embargo si pasan 20 días se seca y muere.

El ictus es una enfermedad del cerebro que está producida por problemas vasculares en las arterias o venas que llevan o sacan la sangre del cerebro. Hay una variedad de enfermedades debidas a la interrupción momentánea o definitiva del riego sanguíneo a alguna parte del cerebro, que aparecen de forma repentina, pero la forma más común de llamarlas es ictus. Puede ocurrir que se obstruya un vaso y se produzca un infarto cerebral como que se rompa y produzca una hemorragia o lo que se llamaba un derrame cerebral. En cualquier caso “lo que va a producir —explica Ferrero— es una lesión en el tejido del cerebro que dependiendo de la localización y extensión de la lesión y de la severidad del cuadro va a dejar más o menos secuelas”.

La Sociedad Española de Neurología indica que en los últimos 20 años, la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido, gracias a la mejora en la detección precoz de los síntomas, en el control de los principales factores de riesgo y en la introducción de nuevas medidas terapéuticas, como las Unidades de Ictus, la trombólisis o la trombectomía mecánica.

Prevención “La edad —comenta Marta Ferrero— es un factor de riesgo que no podemos cambiar, cada diez años mayor tienes más riesgo de tener un ictus, pero sí podemos incidir en los factores modificables”. En este sentido, los expertos hacen referencia a la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria y el consumo de alcohol, y recomiendan hacerse controles frecuentes. Pero, además, para la neuróloga del Hospital General es importante favorecer hábitos de vida saludable adecuados a la edad de cada persona y entiende que Segovia tiene una ciudad y una provincia muy propicias para disfrutar cuidándose. Aconseja hacer ejercicio físico de forma regular pero entendiendo que no todo el mundo tiene que salir a correr o practicar deportes intensos. “Se puede ir a bailar, a disfrutar del aire libre, a caminar... hay que utilizar menos el coche y caminar más” dice la doctora.

En cuestión de alimentación recuerda que “tenemos muy buenas materias primas y fáciles recetas familiares” para recuperar la dieta mediterránea y frenar el consumo de comida industrializada más procesada, con más grasas y azúcar. Respecto al tabaco, Ferrero sentencia: “Es veneno para las arterias”. El cigarro unido a la comida basura provoca arteriosclerosis, que es la causa más frecuente de los ictus.

