Esther Muñiz deja el Unami con la sensación de haber puesto fin a un ciclo

Esther Muñiz se dirige al equipo del Unami durante uno de los primeros entrenamientos de pretemporada. / NEREA LLORENTE

Esther Muñiz ha puesto el punto y final al frente de la sección de baloncesto del CP Unami, después de siete años trabajando para que el Club Polideportivo reverdeciera los laureles que lució tiempo atrás en el deporte de la canasta.

La entrenadora gallega ha echado raíces en Segovia, y se propuso encabezar un proyecto deportivo para el Unami que comenzó a dar sus frutos cuando, en la campaña 2013/14, el equipo azul consiguió el título de liga provincial, y confirmó su presencia en la Primera Nacional femenina de baloncesto, categoría en la que el equipo no tardó en convertirse en una referencia.

Aunque el equipo estuvo dirigido en el primer año de Nacional por Mauro Martín, y posteriormente por Juan Carlos Manrique, Muñiz no dejó de estar al frente de la sección, consiguiendo formar plantillas cada vez más competitivas, que llegaron a disputar las fases de ascenso a la Liga Femenina 2, uno de los objetivos de la entrenadora y del club, si bien los mayores presupuestos de los conjuntos asturianos y gallegos pusieron un muro demasiado elevado como para que el equipo segoviano pudiera salvarlo.

Durante la presente campaña, ya se aventuraba el cambio de ciclo con la presencia de Alicia Alonso en la dirección deportiva de la sección del Unami. Ahora, con el baloncesto del club en buenas manos, Esther Muñiz lo deja “por motivos personales. La verdad es que han sido siete años agotadores. Ha sido mucho tiempo y creo sinceramente que mi ciclo ha terminado”, señaló a la redacción de este diario.

La entrenadora quiso mantener su decisión en suspenso hasta que no se lo comunicara a la plantilla, que desde hace siete años lleva siendo la prioridad de Esther Muñiz. La ferrolana ha dado un paso hacia un lado para que el Unami siga su camino sin ella, pero a buen seguro que no estará muy lejos si el equipo vuelve a necesitarla.

