La apuesta de la Segoviana pasa por no fichar jugadores en enero

Equipo de la Gimnástica Segoviana que formó en el partido jugado ante el Rayo Majadahonda. / KAMARERO

A seis jornadas para el final de la primera vuelta de la competición dentro del grupo I de la Segunda División B, la Gimnástica Segoviana se sitúa en la clasificación prácticamente donde le manda su presupuesto, en la penúltima plaza tras sumar solamente una victoria, por siete empates y cinco derrotas. Los que vean el vaso medio lleno siempre podrán afirmar que desde hace un mes y medio el conjunto azulgrana no pierde en la competición liguera. Los del vaso medio vacío pondrán el énfasis en los doce partidos de Liga en los que la Gimnástica no ha conseguido la victoria, teniendo en cuenta que en las últimas cinco jornadas de competición se han sumado solamente cinco puntos de quince posibles.

Lo bueno de los números es que no mienten... pero son interpretables. Así, la Segoviana de las seis primeras jornadas de liga había sumado solamente un punto, mientras que la de las siete siguientes ha logrado acumular nueve. El sistema defensivo ha elevado su nivel, hasta el punto de que Pablo solamente ha recibido dos goles en los últimos siete encuentros. El problema, y a nadie se le escapa, reside en el ataque gimnástico, y para muestra sirvan los cuatro tantos que en esos mismos siete partidos ha logrado marcar la Segoviana, dos de ellos conseguidos en el campo de la UD San Sebastián de los Reyes.

Pese a ello, la tendencia es al alza, y por ello el club se encuentra satisfecho del rendimiento de una plantilla que, cobrando como amateur, ha adquirido un compromiso de profesionalidad muy del agrado del cuerpo técnico.

Tanto es así que Abraham García no ha expresado a la dirección deportiva de la entidad la necesidad de reforzar al equipo en ninguna posición específica. Cierto es que la Segoviana se mueve en unos parámetros económicos complicados, pero la Copa del Rey le ha otorgado al club la posibilidad de contar con un dinero extra para poder incorporar a un futbolista y, teniendo en cuenta que el equipo ha mejorado sus números defensivos, pero no tanto los ofensivos, no hubiera sido en absoluto descartable que la dirección deportiva se moviera en la búsqueda de un delantero.

Sin embargo, el club ha confirmado que, hasta la fecha, no se está moviendo en el mercado sondeando la posibilidad de firmar a ese jugador de ataque capaz de aprovechar alguna de las ocasiones de gol que genera el equipo. Existe la plena confianza en que al final los resultados acabarán llegando, y la Segoviana no quiere moverse un ápice de la declaración de intenciones que realizó Agustín a principio de temporada, otorgándole la máxima confianza tanto al cuerpo técnico, como a la plantilla. Salvo sorpresa, el club buscará la permanencia con los jugadores con los que inició la temporada.

