La Audiencia zanja la vía penal del caso del Torreón de Lozoya

Un auto de la Audiencia provincial da por zanjada la responsabilidad penal del antiguo Consejo de Administración de Caja Segovia, por la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros inmuebles de la entidad.

De este modo ratifica la decisión que había tomado el Juzgado número 5, que había archivado las diligencias penales de un caso que llevaba casi cinco años dilucidándose. IU, que representaba la acusación popular, presentó un recurso a dicha resolución, pero que ha sido archivado, dando así carpetazo a la vía penal.

Por tanto, los ex consejeros que fueron imputados no tienen, según la Justicia, responsabilidades penales en este caso. Se les había atribuido administración desleal. La Fiscalía fue la primera en solicitar el archivo de la causa. Pero desde la Audiencia se pidió reabrir el caso.

Posteriormente, un acuerdo entre la Fundación Caja Segovia y Bankia, hizo que la primera —que ostentaba la acusación particular— renunciara a proseguir con la vía penal.

Los ex consejeros ya respiraron el pasado mes de julio, cuando el Juzgado número 5 acordara el archivo de las diligencias del conocido como ‘caso Torreón’. Cada uno de los doce antiguos consejeros se enfrentaba a una petición de ocho años de cárcel, según pedía IU, además de multas de 24 meses a una razón diaria de 50 euros.

El juez daba así carpetazo al asunto basándose en la ‘doctrina Botín’ y en el ‘caso Atuxa’. Según aquella, el Tribunal Supremo entiende que si el fiscal y la acusación particular no acusan a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular. Es decir, que la acusación popular —en este caso IU— no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si además no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la víctima del delito. La doctrina Botín fue luego matizada por la doctrina Atuxa , según la cual en los delitos en que no pueda haber un perjudicado (o que los perjudicados resulten difusos), debe aplicarse la regla general de que puede acusar cualquiera como acción popular.

Así es como el juez segoviano dictamina que en este caso existe un perjudicado principal, que es la Fundación Caja Segovia (acusación particular), la cual había pedido el sobreseimiento del caso.

En el auto de la Audiencia, que preside Ignacio Pando Echevarría, se hace hincapié en el papel relevante de la Fundación Caja Segovia (acusación particular), a la que considera “entidad que habría sido víctima de las consecuencias patrimoniales” de los supuestos delitos. Y además considera “falta de legitimación de la acusación popular”, que ha ostentado IU.

El caso conocido como Torreón de Lozoya comenzó cuando EL ADELANTADO DE SEGOVIA publicó que el Torreón de Lozoya se encontraba hipotecado. Entonces, un grupo de consejeros presentaron una denuncia en Fiscalía al entender que se había hecho tal operación a sus espaldas. Las investigaciones revelaron que se había solicitado un préstamo a Bankia por importe de casi siete millones de euros para pagar una sanción tributaria de una empresa de Gijón (Navicoas Asturias) que había estado participada por Caja Segovia , pero que estaba en concurso de acreedores.

Durante cuatro años ha quedado claro que la falta de fondos iba a hacer imposible que la Fundación Caja Segovia hiciera frente al pago del préstamo a Bankia. Un acuerdo alcanzado este mismo año ha permitido que no se ejecute la hipoteca, y la mayor parte de los edificios históricos sigan en manos de la Fundación, mientras Bankia se queda con otros inmuebles más modernos.

