La Sepulvedana asegura cumplir “con creces” el servicio con Madrid

La empresa de transportes La Sepulvedana, adjudicataria del servicio de autobuses entre Segovia y Madrid, ha querido salir al paso de las informaciones aparecidas en los últimos días sobre problemas en los servicios de primera hora de la mañana para asegurar que la organización y los medios de los que dispone para cubrir la demanda conforme a los requisitos exigidos en la concesión “cumplen con creces sus obligaciones y cumplen sobradamente con la legalidad”.

En un comunicado de prensa, la empresa asegura que está ofreciendo diariamente “en torno a un 30 por ciento más de expediciones”, y precisa que cada día “siempre que la demanda así lo requiere y existe la posibilidad, refuerza aquellos servicios con mayor necesidad, ofertando cientos de plazas extra para dar cobertura suficiente a sus viajeros, sin que exista obligación legal alguna a este respecto”.

Además, rechaza que haya pasajeros que se queden sin poder viajar, y aunque reconoce que “en ocasiones es posible que deban hacerlo en servicios posteriores a los deseados, como por otra parte ocurre en cualquier medio de transporte, pueden evitar esperas innecesarias recurriendo a la compra con antelación, lo que permite comprar billetes hasta un mes antes de la fecha de viaje”.

La Sepulvedana asegura en el comunicado que se han tomado medidas para que los servicios de mañana no tengan problemas de plazas desde el pasado 2 de noviembre, modificando un horario y ampliando un servicio más; y precisa que además de estas medidas “no hay que olvidar que en el mismo tramo horario existen otras expediciones que pueden utilizarse a diario, en algunos casos con apenas 15 minutos de diferencia”. Así , en la franja de las 6,30 y las 7,30 de la mañana “existen hasta cuatro servicios en la localidad de San Rafael (6.25, 6.50, 7.10 y 7.37) “con los que podemos asegurar que se cubre la demanda real de plazas”.

Pese a ello, señala que es posible que puntualmente un viajero no pueda acceder a un determinado servicio porque se haya completado, “pero no hay que olvidar que tendría disponible buses antes y después, con lo que podemos asegurar que nadie se queda en tierra en contra de la creencia que se pretende extender”.

Por todo ello, la empresa considera “lamentable” que la información vertida a los medios por algunos colectivos “haya ocultado o negado la existencia de estas alternativas, disfrazando la verdad a conveniencia, por lo que es inevitable que surja la pregunta acerca de si hay algún interés detrás que pretenda orquestar una campaña que perjudique a La Sepulvedana”.

Tras reiterar que con la oferta actual y las medidas descritas “se está atendiendo sobradamente la demanda de primera hora, quedando incluso un buen número de plazas libres en estos servicios”, explica la posibilidad de emprender acciones legales “contra todas aquellas afirmaciones que entiendan atentan contra su honor, pues entiende que no pueden tolerarse ciertas insinuaciones que nada tienen que ver con la realidad”.

