Mirador de la Hostería de Pedraza, en una imagen de archivo. / El Adelantado

De nuevo, la Hostería de Pedraza sale a subasta pública. Esta vez, por importe de 900.000 euros. Quien desee participar deberá presentarse el próximo 27 de noviembre en el hotel The Westin Palace (Plaza de las Cortes número 7, Madrid), donde SEGIPSA, la ‘Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A.’ ha organizado una subasta pública de 25 lotes de inmuebles del Estado. Uno de ellos es la Hostería de Pedraza, de nombre ‘Pintor Zuloaga’.

No es la primera vez que SEGIPSA desea desprenderse del inmueble; ya lo intentó hace dos años, cuando salió a subasta por 1,5 millones de euros. Pero en aquella ocasión no hubo quien pujara por este histórico edificio, integrado en la red estatal de Paradores, que fue inaugurado el 14 de diciembre de 1967 por el entones ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarse. La asistencia, aquel día, del obispo de Segovia, Daniel Llorente, para bendecir las instalaciones, corroboraba la relevancia dada en Segovia a aquel acto.

El inmueble, donde en tiempos estuvo la Casa de la Inquisición de Pedraza, como así lo demuestra un escudo colocado en su fachada, era a mediados del pasado siglo de propiedad privada. Pero fue adquirido por el Ayuntamiento de Pedraza y, a continuación, vendido por un precio simbólico al Estado, en concreto a la red de Paradores. El famoso decorador afincado en Pedraza Francisco Muñoz tuvo bastante que ver en aquella operación.

La Hostería, en la que el Estado invirtió 6,5 millones de pesetas, se inauguró como bar y restaurante, con la intención de, en una segunda fase, ofrecer también alojamiento.

La apertura de la Hostería supuso un punto de inflexión para la villa. El mero hecho de colocar a la villa en la rutas turísticas, por la existencia de este establecimiento incluido en la red de Paradores, revalorizó Pedraza. Y a la sombra de la exitosa Hostería comenzaron a florecer restaurantes y tiendas para turistas.

La anhelada ampliación de la Hostería, para incluir hotel, no llegaba, a pesar de que, popularmente, era llamada “el Parador de Pedraza”, por su pertenencia a la red de Paradores. Pero, en realidad, nunca acogió huéspedes.

Tras una época de auge, llegó el declive. Los problemas aparecieron, ya en la etapa democrática, cuando se comenzó a dar prioridad a los resultados económicos. En los años 80, la espada de Damocles estuvo sobre la Hostería. Y al final, el 15 de diciembre de 1992, justo cuando acababa de cumplir 25 años, se comunicó su cierre.

En vista de la situación, y ya sin empleo, un grupo de seis trabajadores tuvo arrestros para asumir la gestión de la Hostería. Tras diversas obras en el edificio, el 4 de octubre de 1993 volvió a recibir clientes. Regresaron entonces los tiempos felices, de vino y rosas, con comensales de postín. Entre los visitantes ilustres cabe mencionar a Amancio, Hugo Sánchez, Corbalán o Paco Rabal. Allí montó una fiesta Gloria Estefan, el entonces príncipe Felipe iba con sus amigos, y Chelsea, la hija de Bill Clinton, también pasó por allí.

Sin embargo, la crisis económica complicó las cosas a partir de 2008. Los trabajadores intentaron aguantar pero... llegó un momento que comprendieron que no podían seguir así. Con gran dolor, dejaron la Hostería, que desde entonces permanece vacía, a la espera de que alguien decida de nuevo apostar por ella.

