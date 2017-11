La Real Fábrica de Cristales y la Casa de la Moneda ofrecerán una entrada conjunta

La concejala Claudia de Santos presentó la II Jornada de Turismo y Patrimonio Industrial de Segovia. / EL ADELANTADO

Segovia vuelve a acoger este año la Jornada de Turismo y Patrimonio Industrial y lo hace con dos novedades fundamentales: la firma de un convenio de Turismo de Segovia con la Real Fábrica de Cristales de La Granja; y la presentación de una guía divulgativa sobre la Real Casa de la Moneda.

Según explicó ayer la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, el acuerdo con la Real Fábrica de Cristales permitirá a los visitantes conocer este espacio y la Casa de la Moneda de un modo más económico, gracias a la entrada conjunta que se pondrá en marcha tras la firma del convenio. Este, además, pretende ser el primer paso para la creación de una ruta turística por el patrimonio industrial de la provincia.

Respecto a la segunda novedad, la guía de la Ceca segoviana, De Santos apuntó que está redactada por Néstor Marqués y pone en valor este legado del siglo XVI que ha llegado casi intacto hasta la actualidad.

La Jornada La II Jornada de Turismo y Patrimonio Industrial de Segovia tendrá lugar en la Casa de la Moneda el próximo jueves día 23 y, además de los dos aspectos ya comentados, acogerá varias ponencias en las que los expertos analizarán ‘El puente de Vizcaya, un ejemplo de patrimonio industrial en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco’; ‘La experiencia de las cuencas mineras’, ‘El Canal de Castilla y la Fábrica de Harinas de San Antonio, Medina de Rioseco’ y ‘El patrimonio industrial ferroviario como recurso turístico’.

Además, José Muñoz, profesor responsable del proyecto ‘Estación de Ferrocarril de Segovia’, y Jesús Juárez Alcalde, profesor del Departamento de Orientación y Coordinación del Plan de Convivencia, ambos del IES Giner de los Ríos, hablarán de ‘El patrimonio industrial desde un punto de vista educativo’.

“Lo que nos interesa en estas jornadas, a parte del valor del patrimonio industrial en sí, es la reutilización de esos espacios patrimoniales como recurso cultural y turístico”, recordó De Santos, de modo que las viejas industrias son revitalizadas y sirven para dar a conocer a las nuevas generaciones la manera de trabajar de sus antepasados, y no sólo de los más lejanos, puesto que “la memoria de un pueblo no es siempre histórica en el sentido más cerrado del término, la memoria también puede ser de ayer y la historia no es sólo lo que pasó siglos atrás”, añadió la concejala.

El plazo de inscripción para asistir a esta jornada, cuya matrícula es gratuita, permanecerá abierto hasta el 21 de noviembre. Las plazas son limitadas. Más información e inscripciones en el correo calidadyproducto@turismodesegovia.com y en la sede de la Concejalía de Turismo.

Ruta industrial por Segovia. Turismo de Segovia estudia la posibilidad de crear una ruta de turismo industrial por la capital y la provincia, en la que se incluirían la Casa de la Moneda, la Real Fábrica de Cristales de La Granja, el aserrío de Valsaín, el paraje industrial del Valle del Eresma, etcétera. De este modo, se potenciaría el pasado industrial de la provincia. De momento, dijo Claudia de Santos, es sólo un proyecto, ya que algunas instalaciones no se encuentran en buenas condiciones de conservación.

