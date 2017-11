El Naturpellet Cuéllar cambia la tendencia y golea al Santiago

Los jugadores del Naturpellet Cuéllar se felicitan tras conseguir un gol. / JAVIER PASCUAL

El Naturpellet Cuéllar saldó con goleada la visita del Santiago de Sama, en un partido muy serio de los de Alberto Grande que marcaron diferencias desde el inicio y fueron superiores al único conjunto asturiano de la categoría, que opuso menos resistencia de la esperada, debido a que los cuellaranos sí estuvieron acertados de cara al gol, sobre todo en el inicio del choque.



Desde el pitido inicial los locales salieron muy enchufados al partido, mientras que el Santiago de Sama empezó algo frío. Esto llevó al 1-0 cuando apenas se llevaban unos segundos de juego. Los cuellaranos aprovecharon su segunda llegada del encuentro para hacer el 2-0, con la fortuna que se le negó en jornadas anteriores, ya que el balón lo introducía en su portería un defensor visitante.



La presión del Naturpellet impedía el juego de los del Principado que apenas eran capaces de salir de su campo. En el minuto seis un disparo de Piti rechazado por el guardameta quedaba a los pies de César que solo tenía que empujar para establecer el 3-0. Aunque la renta era considerable los cuellaranos querían mas, aprovechando el flojo inicio de su rival y antes de llegar al ecuador del primer período Gonza anotaba el 4-0 tras una buena jugada que llevaba el delirio a la grada de Santa Clara.



Bajó el ritmo local, y el encuentro entró en una fase sin dominador claro. En el minuto once los asturianos tenían la suerte de su lado puesto que un disparo sin mucho peligro pegaba en un defensor local despistando a Cano que nada podía hacer por evitar el 4-1. En el minuto trece un disparo de Iván en un saque de esquina, rebotaba en un defensor asturiano dejando solo ante Cano a Isi que por bajo hacía el 4-2.

Siempre por delante Tras el gol el Santiago apostó por el portero-jugador para intentar reducir la diferencia antes del descanso pero la buena defensa del Naturpellet Cuéllar hizo que desistieran transcurridos unos minutos. Con ventaja local de 4-2 se llegó al descanso.



En el inicio del segundo tiempo, los asturianos salieron más intensos y presionando la salida de balón local, algo que consiguieron un par de minutos. Pero poco a poco el juego combinativo cuellarano fue haciendo infructuosa la presión. En el 25, una buena salida de presión dejaba a Javi frente a Lola al que superaba para hacer el 5-2. Sin dar tiempo para asimilar el golpe Josito dejaba el choque visto para sentencia con dos golazos en un minuto, el primero de fuerte disparo que antes de alojarse en las mallas pegaba en el larguero, y el segundo cazando un rechace al borde del área que limpió la escuadra de la meta asturiana.



El entrenador de los de Sama de Langreo volvió a situar el portero jugador en pista, y al igual que en la primera mitad, con poco peligro debido a la buena defensa local. Álvaro sacó un par de ocasiones asturianas, pero las acciones más peligrosas en este tramo del choque las tuvieron los segovianos, que en dos robos en su campo no acertaron con el marco rival.



Cuando se entraba en los últimos cinco minutos los visitantes hicieron una buena jugada en superioridad que Chus transformó en el 7-3. El gol no cambió el panorama y aunque Álvaro tuvo que intervenir en alguna ocasión de nuevo fue el Naturpellet el que tuvo la más clara, pero incomprensiblemente Gonza, sin oposición, no encontró puerta faltando menos de tres minutos para el final. Cuando el partido agonizaba un nuevo robo de Davicillo dejó a Gonza otra vez solo y, esta vez sí, el capitán del Naturpellet no perdonó subiendo el 8-3 definitivo que dejó la victoria en Santa Clara, con los que el conjunto de Alberto Grande se sitúa en la séptima posición con diez puntos.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.