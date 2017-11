De sorprender a mandar

Guti controla el balón ante la presencia de un jugador del Colegios Diocesanos. / NEREA LLORENTE

Las nueve primeras jornadas de la Regional de Aficionados que ha disputado el Unami han puesto en evidencia el potencial que atesoran sus jóvenes componentes. Tras empezar con una plantilla totalmente reformada y presentarse como una incógnita, el conjunto segoviano ha pasado de sorprender entre los primeros puestos a consolidar su línea de juego a golpe de resultados para liderar la competición en solitario sin perder ningún encuentro.



El último en sufrir al cuadro de Barto fue el CD Colegios Diocesanos, que en su visita a La Albuera se llevó un 3-0; en un partido que empezó igualado pero poco a poco se fueron imponiendo los locales con los goles de Dani Abad, uno en propia puerta y Guti. Precisamente este último jugador fue un pilar clave en el triunfo, tanto en el plano defensivo como en creación.



Empezó el choque y ambos onces salieron con un serio planteamiento. El conjunto visitante concedió pocos espacios, lo que dificultó la fluidez creativa del Unami por el centro. Los locales fueron apoderándose del dominio a medida que Jelux y Juan de la Mara fueron vertiendo balones a las bandas de Alcubilla y Alfonso con el fin de buscar a la referencia de Choflas y Guti, en segunda instancia.



Hubo pocas ocasiones en el tramo inicial, pero la más clara llegó a favor de los segovianos cuando Dani Abad dispuso de un uno contra uno frente a Darío y fue el guardameta abulense el que desechó las opciones de gol con un acertado despeje. Poco después Hamza volvió a llamar a la puerta del Diocesanos, aunque sin tino.



A pesar de mostrarse el cuadro de Barto con una idea más clara, el partido entró en cauce de igualdad. El plantel colegial siguió manteniéndose ordenado en defensa y a la espera de aprovechar sus bazas en ataque a través de hombres como Vicente, Quique o Ismael. Faltó más consistencia ofensiva por parte de ambos bandos y, tras un disparo de Guti que no consiguió sorprender al portero rival, se procedió al descanso.



Se reanudó el duelo y los dos equipos continuaron sobre las mismas líneas, a la vez que trataron de cambiar ciertos engranajes para desnivelar la balanza. Abad golpeó primero para los locales con un disparo seco que sirvió para evidenciar los conceptos asentados en el vestuario.



No redujo su nivel el Diocesanos y respondió con una tiro de Ismael que, desde la grada, pareció que entró en el marco; pero acabó en el exterior de la red. Poco después Choflas se sacó un pase entre líneas cuya ventaja aprovechó Abad para encarar al cancerbero abulense y terminar superándole para establecer el 1-0. Quedaban 30 minutos y el técnico Andrés David pidió tranquilidad a los suyos, a la par que comenzó a mover a sus hombres de banquillo. Rompió a llover en La Albuera y el balón rodó con más rapidez, exigiendo mayor concentración a los jugadores.



Pegó un envite el conjunto de Ávila, por mediación de Héctor, en una acción similar a la anterior de Ismael. Sin embargo, los pupilos de Barto no se amedrentaron y volvieron al ataque, aprovechando que el equipo rival bajó un punto su ritmo. Guti superó a tres rivales en el centro del campo, a base de la calidad que atesora, e hizo llegar el esférico a Elías para que definiera y el balón terminó en el fondo de la red tras meterle en propia mete Nacho.

El 2-0 dio mayor comodidad al Unami y en la siguiente ocasión, Guti completó su exhibición viendo puerta y materializando el tercero para el Unami, tras recibir una asistencia de Choflas y batir a Darío a placer. Con este resultado se llegó al final del partido y los tres puntos se quedaron en Segovia.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.