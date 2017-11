El gol se resiste

El entrenador de la Segoviana terminó el encuentro bastante satisfecho con el trabajo desempeñado por su equipo, ya que el empate cosechado en el campo del filial del Deportivo de La Coruña era de mérito, “teniendo en cuenta que el Fabril tiene un equipazo, con jugadores más que buenos de medio campo hacia delante, y una solvente línea defensiva”.

“Hemos ganado un punto para seguir creyendo en lo que hacemos. Desde hace un tiempo competimos de tú a tú con los rivales, y hoy lo hicimos con uno de la zona alta que solamente ha perdido un partido en toda la liga y fue capaz de ganar tres partidos seguidos”, afirmó Abraham, que valoró el hecho de que “en la primera parte supimos contener al rival, y en la segunda merecimos más, y tuvimos ocasiones. Pero el gol se nos resiste, lo intentamos de todas las maneras, y recuerdo la del balón parado de Anel, si bien es cierto que la última la han tenido ellos. Pero hubiera sido injustísima nuestra derrota, aunque la justicia no exista en el fútbol. Ellos fallaron la suya, y acabamos empatando ante un grandísimo rival. Me voy satisfecho, pero quiero empezar a sumar de tres en tres. Ha sido una semana dura, con dos viajes, y creo que merecimos más tanto ante este rival, como hace siete días frente al Coruxo”.

El plan azulgrana pasaba por contener en la primera parte y avanzar metros conforme fueran pasando los minutos de la segunda, pero la lesión de Domingo vino a precipitar los acontecimientos, “ya que teníamos pensado sustituir a Domingo, pero no tan pronto. Ha sido mala suerte recibir los dos golpes en el mismo sitio, así que hemos adelantado los planes, y ha salido Fernán, que tal y como esperábamos ha cambiado el partido, y mostró ambición como lo hizo Quino y el resto de los compañeros, porque hemos acabado el partido en el área rival, cuando lo más normal hubiera sido guardar la ropa. Nosotros lo damos todo, y acabaremos teniendo recompensa. El Fabril de la primera parte ha sido el que lleva siendo durante toda la temporada, pero posiblemente no contó con una Segoviana valiente, que aprieta arriba y que te domina el balón como hemos hecho en la segunda mitad”.

El próximo partido El próximo fin de semana llega el Talavera a Segovia, en un encuentro clave para la Gimnástica, pero el técnico apuesta por quitarse presión, y apostar por disfrutar: “Estamos en una liga preciosa, viviendo algo que todo el mundo ansiaba, desde los jugadores hasta el entrenador, el club y la afición, y ahora disfrutamos compitiendo. El Talavera, como todos los equipos de nuestra liga, es capaz de ganar a cualquier equipo, aunque es cierto que se encuentra en una posición más cercana a nosotros de lo que está, por ejemplo, el Fabril, que aspira a quedar entre los cuatro primeros. Iremos a por todas por nuestra afición, y tengo que agradecer a la gente que se ha desplazado hasta La Coruña para animarnos. Se te ponen los pelos de punta al verles las caras, y estoy convencido de que, todos juntos, lo vamos a conseguir”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.