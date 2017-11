El motor de Segovia

Francisco Javier Mosácula, con un ejemplar de su libro. / El Adelantado

Por un compromiso adquirido públicamente en San Quirce, el día en que la Real Academia de Historia y Arte realizó un homenaje póstumo a Ángel García Sanz, el historiador Francisco Javier Mosácula publica ahora ‘Ovejas, lanas y paños en Segovia y su provincia’, un libro ideado para dar continuidad a las investigaciones del mayor estudioso de la industria textil en Segovia. “García Sanz, mi director de tesis doctoral, quería escribir un compendio de la historia de la pañería en la provincia, y ahora yo me he atrevido a recoger su testigo”, señala Mosácula, quien subraya que él ha concebido la obra como una enciclopedia. “Me gustaría que fuera un trabajo válido para el investigador, pero me dirijo sobre todo al aficionado, a ese lector segoviano que quiere saber más de su tierra”, añade.

La relevancia de la pañería segoviana justifica, en opinión de Mosácula, la publicación del libro. “La pañería —afirma— es todo para Segovia; ha sido el principal motor que ha tenido a lo largo de su historia”. En su época de mayor esplendor, el siglo XVI, la pañería convirtió a Segovia en la primera ciudad industrial de España, equiparable a las más importantes de Europa. “Los vecindarios existentes de la segunda mitad del XVI —expone Mosácula— demuestran que entre el 65 y el 70% de los vecinos de Segovia vivían de la pañería”.

El nuevo libro tiene cuatro capítulos, con una estructura idéntica. Para empezar cada uno de ellos, el historiador repasa la bibliografía existente al respecto, con comentarios aclaratorios sobre el estado de la cuestión actual, y luego aporta el fruto de sus investigaciones.

El primer capítulo está dedicado a las ovejas y a la lana; el segundo, a la pañería medieval, la época más oscura de esta industria, en la que la mayoría de las referencias son genéricas, de Castilla; el tercero trata de la pañería rural en la provincia, “una pañería muy doméstica, de autoconsumo”; y el cuarto, el más extenso, aborda la pañería de la Edad Moderna, desde el siglo XVI al XVIII.

‘Ovejas, lanas y paños en Segovia y su provincia’ ofrece múltiples sorpresas al lector. El autor se felicita de su “suerte” al haber hallado dos manuscritos del siglo XVIII firmados por un pañero segoviano, Nicolás Láinez, de los que reproduce amplios fragmentos. El primero, una historia de la pañería segoviana, fue adquirido por un bibliófilo segoviano, ya fallecido, en una subasta, permitiendo después a Mosácula su consulta. Con respecto al segundo, donde Láinez detalla cómo se producían en Segovia los paños, Mosácula reconoce haberlo buscado durante casi tres lustros de forma infructuosa, hasta finalmente encontrarlo de manera casual.

Otra de las aportaciones del libro es el glosario de términos. “Hacía falta ese trabajo, pues hay muchos términos ya no en desuso, sino desaparecidos, y yo quería que el lector tuviera una buena fuente donde informarse”, defiende el autor.

Mosácula espera que el lector se saque una idea clara de lo que fue y lo que significó la pañería en Segovia, una industria que, tras su esplendor, sufrió una profunda crisis en el siglo XVII, reduciéndose a una cuarta parte la producción de la centuria precedente, pero que volvió a levantar el vuelo en el XVIII, hasta alcanzar la mitad del producto elaborado en el XVI.

El trabajo de Mosácula ha sido editado por Librería Cervantes de Segovia, incluyéndolo en su colección ‘San Frutos’, creada hace 30 años para dar cabida a estudios locales, y cuyo primer título fue ‘El Cristo de los Gascones o Cristo de Segovia’, de Manuel González Herrero. La colección ‘San Frutos’ incluye reediciones de obras de ilustres historiadores que han dedicado sus investigaciones a Segovia, como Gabriel María Vergara o Mariano Sáez y Romero.

La presentación del libro tendrá lugar este miércoles, 8 de noviembre, a las 20 horas, en el Aula de San Quirce, en un acto en el que intervendrá, además del autor de ‘Ovejas, lanas y paños en Segovia y su provincia’, el historiador Alfonso Ceballos-Escalera y Guillermo Herrero, éste en representación de la editorial.

