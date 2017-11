Sinodal, éxito redondo

Uno de los grupos que han pasado por la exposición. / El Adelantado

Ayer concluyó con gran éxito la exposición ‘El Sinodal de Aguilafuente y la temprana imprenta española” después de casi seis meses abierta al público. La exposición ha llevado a Aguilafuente a más de 5.000 visitantes procedentes de todas las comunidades autónomas españolas y de siete países de Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda; Italia, Rumanía y Suiza) y seis de América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México). Y, al menos, de más de 50 localidades segovianas.

Los visitantes han sido muy variados, pues han ido numerosos universitarios, bastantes especialistas en imprenta y libro antiguo, amigos de la Biblioteca Nacional de España, amas de casa, niños, arqueólogos, colectivos de jubilados, grupos de parroquias, gente de la ONCE, y, por supuesto, de Aguilafuente. Además del más de centenar de visitas guiadas realizadas por los comisarios, todos los visitantes han recibido la guía de los encargados de las dos iglesias, Eugenio Ramírez (iglesia de Santa María) y Estíbaliz Iglesias (Aula Arqueológica, en la iglesia de San Juan).

A la exposición del Sinodal se ha añadido, en el último mes, la de los Visigodos, comisariada por Laura Frías, y que ha mostrado quince piezas visigodas halladas en la necrópolis de la villa romana de Santa Lucía. Además, incluía paneles explicativos.

La visita ha estado combinada con la del Aula Arqueológica, donde se han visto los restos de la villa romana, así como para los grupos con cita previa del Museo Florentino Trapero, escultor contemporáneo nacido en Aguilafuente.

Según el comisario, Fermín de los Reyes, miles de personas han conocido el rico patrimonio de Aguilafuente, y una parte tan importante de la historia de Segovia como es la llegada de la imprenta. Además, “muchos de ellos no habrían venido si no hubiera sido por esta exposición, por supuesto al abrigo de las Edades del Hombre”. Hay que agradecer a la Fundación Las Edades del Hombre, a la Diputación de Segovia, a la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense, a la Imprenta Rabalán, a la Fundación Villalar, así como a todos las entidades prestamistas, su colaboración, imprescindible para el éxito de la muestra.

Además, a lo largo de estos meses se han realizado diversas actividades paralelas, como un acto académico con alumnos y profesores de la Universidad Complutense, una de las sesiones del Primer encuentro de Literatura y Edición de Castilla y León; talleres de encuadernación, de mosaicos e infantiles; un importante certamen de pintura rápida, dos conciertos (Audite y SeGospel); una jornada sobre Juan Arias Dávila a la que asistieron 150 personas; o una interesantísima exposición sobre toros y literatura, comisariada por Marisol Fernández, también con gran acogida.

Ha sido una experiencia inolvidable para Aguilafuente, que en los últimos años ha destacado por una intensa actividad cultural.

Este último fin de semana se han llevado a cabo diversas actividades de clausura, como la oficial del sábado por la mañana, a la que asistieron el presidente de la Diputación, así como los diputados provinciales José Luis Sanz Merino y Basilio del Olmo, el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, el teniente de alcalde de Cuéllar, Luis Senovilla, algunos de los colaboradores, como Luis Sanz, de Imprenta Rabalán, el archivero de la Fundación Condes de Puñonrostro, Luis Barrio; o la gerente de la Facultad de Documentación, Gloria Conde. A los foráneos se sumaron el párroco de la villa de Aguilafuente, Jesús Torres, miembros de las asociaciones de Aguilafuente, dos ediles de la villa, así como el resto de miembros del comité organizador de la exposición. Por la tarde tuvo lugar la clausura popular con una visita guiada por los comisarios, una conferencia y la actuación del conjunto de góspel SeGospel, que encandiló a los asistentes en una abarrotada iglesia. Ayer fue un día de mucha actividad, cerrando la exposición la visita de un nutrido grupo de la parroquia de Cuéllar, con lo que ambas villas quedan hermanadas.

