Torquemada prevé ceder el solar para el Centro Alzhéimer antes de acabar 2017

El concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, espera que el Ayuntamiento pueda hacer efectiva la cesión de la parcela donde se construirá un centro específico para la atención a personas con enfermedad de Alzhéimer u otras demencias antes de acabar el año.

“Mi voluntad es que antes de que termine el año esté cedida la parcela a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer AFA Segovia y voy a poner todo mi empeño para agilizar los trámites”, asegura el concejal que, de momento, no se aventura a dar fechas de la entrega. “Me gustaría llevar la cesión al próximo pleno municipal —comenta— y si no al último de diciembre, pero se trata de un proceso que pasa por varias áreas municipales, no solo la mía”.

La última petición formulada por la Asociación de familiares de Enfermos de Alzhéimer AFA Segovia sobre este proyecto, que comenzó a gestionarse hace diez años, llegó al registro del Ayuntamiento el pasado mes de octubre, y su resolución implica a las concejalías de Patrimonio municipal y Contratación, Urbanismo y Servicios Sociales, donde se está recabando información y elaborando informes.

Andrés Torquemada recuerda que “hace años”, cuando comenzó a proyectarse la construcción de un centro de alzhéimer en Segovia, el Ayuntamiento ofreció una parcela en el barrio de San Lorenzo “pero se descartó porque era pequeña y buscamos otras, hasta que se hizo la segregación de una parcela amplia para ceder a AFA unos mil metros cuadrados”. Este solar se encuentra en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, sector Plaza de Toros-Depósitos del Agua.

“Después se paralizó el proceso —añade el concejal de Servicios Sociales— porque no hubo respuestas sólidas por la otra parte implicada”. Torquemada hace referencia así a la Junta de Castilla y León, si bien precisa que en este último año se han producido encuentros con el gerente Regional de Servicios Sociales en los que ha primado la voluntad conjunta de hacer que Segovia deje de ser la única provincia de la Comunidad que no cuenta con un centro específico para enfermos de alzhéimer.

En la construcción del centro también tiene responsabilidades el colectivo AFA. En principio y según el protocolo de 2011 ya referido a este asunto, el Ayuntamiento cederá la parcela donde se edificará en centro asistencial, y la Junta cofinanciará junto a la Asociación de Familiares de Enfermos las obras de construcción. La proporción de participación económica, que en proyectos similares desarrollados en otras provincias se ha aplicado, es de un 70 por ciento, por parte de la Administración y un 30 por ciento para el colectivo social. El gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos Pérez, ha anunciado la firma de un nuevo y actualizado acuerdo de colaboración entre las tres partes.

Sí o sí “El Ayuntamiento va a tirar adelante sí o sí y va a ceder la parcela para que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer pueda ir a pedir financiación para construir el centro y tenga al menos un documento para apoyarse, porque si no esto es la pescadilla que se muerde la cola”, dice Andrés Torquemada.

El Ayuntamiento condicionará la cesión de la parcela de patrimonio municipal a la ejecución del proyecto para el que se destina, que de no llevarse a cabo en un plazo de tiempo aún sin precisar, revertirá al Consistorio. “Se va a poner un plazo de tiempo amplio y más que suficiente —explica Andrés Torquemada— para que consigan la financiación y lleven a cabo los trámites para la construcción de un centro nuevo de alzhéimer que nosotros, el Ayuntamiento, queremos en Segovia”.

Argumentos de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia

Las razones fundamentales que justifican un Centro Especifico para enfermos de alzhéimer u otro tipo de demencias según AFA son:

En Segovia, capital y provincia, no existe ningún recurso específico para enfermos de alzhéimer. El único recurso específico para los enfermos de alzhéimer u otras demencias, sin límite de edad, lo ofrece la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Segovia, en las 30 plazas de la Unidad de Estancia Diurnas, y las 40 plazas de los Talleres de Estimulación Cognitiva, que gestiona dentro del Centro Integral de Servicios Sociales de la Albuera del Ayuntamiento de Segovia. En la actualidad no tiene plazas suficientes para atender la demanda que registra y sufre problemas de un espacio físico adecuado

Segovia es la única capital de provincia de Castilla y León que carece de un centro específico, donde realizar todos los programas y actividades de la Asociación.

Segovia pertenece a la comunidad autónoma más envejecida de España y es una de las ciudades, a su vez, con el índice de envejecimiento más alto, un 19% son mayores de 65 años. Si a este índice se aplican los porcentajes de ancianos con demencia, que son del 2,4% en los mayores entre 65 y 69 años; del 4% en los que tienen entre 70 y 74; del 13,2% en los que tienen entre 80 y 84, y del 33,6% entre los que tienen 85 o más años, “concluimos que nuestra capital necesita de servicios de atención a este grupo poblacional que va en importante aumento”, manifiesta AFA.

