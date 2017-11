Crecer a golpe de pasos pequeños

El ala del Naturpellet Segovia Álvaro López intenta salir de la presión ejercida por los rivales del Gran Canaria FS Juanillo y Raúl Cantó. / NEREA LLORENTE

El Naturpellet Segovia pegó un golpe sobre la mesa de cara a la consecución de su objetivo -la permanencia- al sumar tres puntos ante el Gran Canaria FS, un rival con las mismas pretensiones. La plantilla de Diego Gacimartín se impuso por 4-3 en el Pedro Delgado y, con esta victoria, se aleja de los puestos de descenso y deja al equipo de Suso Méndez tuteando la zona comprometida. Son ya once puntos los que avalan el rendimiento del conjunto segoviano y las opciones a disputar la Copa de España son una realidad, pese a no entrar en las pretensiones iniciales de la plantilla.



En cuanto al duelo, el plantel blanquirrojo dominó la mayor parte del encuentro y los grancanarios rentabilizaron al máximo las concesiones del Naturpellet en la primera parte para sellar un 2-2 al descanso. En el segundo tiempo los locales se pusieron por delante con otros dos goles y, el hecho de no matar el partido cuando dispuso de opciones para hacerlo, la situación se pudo revertir con el 4-3. Llegaron los fantasmas en los últimos segundos y, aunque el cuadro visitante dispuso de una última ocasión, el triunfo quedó en el feudo local. Javi Alonso, Edu, Alvarito y Borja Blanco hicieron los goles por los de casa; y Juanillo, Barbero e Iván Gonfaus marcaron por los visitantes. Importante paso de los segovianos de cara a asentarse en la clasificación y para seguir creciendo con vistas a consolidar su evolución tras sumar cinco partidos compitiendo a los rivales.



Gacimartín salió con Cidao, bajo palos, Carlos Muñoz, Alvarito, Javi Alonso y Buitre. Méndez, por su parte, se presentó en Segovia con el recuerdo del ascenso que su equipo consiguió sobre este escenario en la temporada 2015/16; y alineó de inicio a Thiago Soares, guardando el marco, Juanillo, Nacho Gil, Saúl y Harnisch. Comenzó el enfrentamiento y el técnico segoviano alternó el juego de cuatro con el de pívot, cuando Buitre caía sobre la banda izquierda. Poco tardó el conjunto local en adelantarse a raíz de un robo de Javi Alonso en el que el propio dorsal 16 consiguió superar a Soares y abrir el marcador. Serios y ordenados en defensa estuvieron los de casa y Alonso acechó en el costado derecho a su par como un berbiquí. Los detalles técnicos del ala fueron un huerto de peligro para los hombres de Méndez.



Los primeros movimientos de banquillo por el bando de Garcimartín dieron entrada a Juanfran, Sergio y Álvaro López y por los visitantes salieron Acaymo, Raúl Cantó y Ayose. Cómodo con el balón y en creación se mostró el cuadro blanquirrojo; mientras que a los amarillos les costó enhebrar jugadas desde primera línea fruto de la presión de los contrincantes. Sin embargo, rentabilizaron su primera ocasión a balón parado y Ayose fijó una falta en el vértice del segundo palo donde se encontraba Juanillo, quien ganó la partida a su marca para establecer el empate.



El duelo siguió el mismo pentagrama y, de nuevo, el cuadro insular aprovechó sus opciones en ataque, en un diagonal que amarró Juanillo en zona del córner izquierdo desde donde asistió a Barbero para ponerse por delante. Pese a ir por debajo, los segovianos continuaron llevando el control en creación y Alonso se mostró insaciable en el uno contra uno y encaró a todo rival que se puso por delante a golpe de calidad técnica, siendo un verdadero quebradero de cabeza para el esquema de Méndez. Por otra parte, Borja Blanco y Alvarito armaron su rifle con sendos disparos lejanos que evidenciaron las intenciones de los suyos, en busca de las tablas; aunque Soares anduvo acertado en sus funciones.



El Gran Canaria buscó hacer daño a la contra y con balones en largo, aprovechando los errores que concedió el Naturpellet en defensa. Para tratar de desbaratar las ocasiones de gol de los insulares, los segovianos trabajaron en equipo. Saltó al lienzo del 20x40 el segoviano Edu e, inmerso en un aura de confianza, formó pared con Álvaro sobre la misma línea del área visitante y cobró el empate. Prosiguió el duelo y lo más destacado hasta el descanso fue una oportunidad de Edu, que secundó Álex Fuentes, y el cancerbero de los grancanarios volvió a aparecer para mantener viva la disputa.



Pasado el ecuador, Gacimartín salió con un quinteto herrado con experiencia, compuesto por Carlos, Sergio, Borja y Alvarito. Con estos mimbres, poco le hizo falta al plantel segoviano para desmarcarse del electrónico y, tras una jugada de Borja, Alvarito remachó un balón para establecer el 3-2.



Le costó al equipo de Méndez asentarse en la segunda parte. Vieron puerta con un balón en profundidad que peinó Gonfaus y puso en aprietos a Cidao. Con otra acción de Acaymo cogió un punto de soltura, pero la circulación del juego fue blanquirroja. Conforme fueron pasando los minutos, el Naturpellet fue desarrollando mayor peso y, en un saque de esquina de Alvarito, Borja armó la pierna y se sacó un latigazo para reproducir el 4-2 en la escuadra de la meta rival. El 3 de los segovianos dio ejemplo de trabajo, serenidad e inteligencia en las diferentes circunstancias del segundo tiempo y su recompensa llegó en forma de gol. Pudo haber resuelto el encuentro el plantel segoviano y llegó al final con la moneda al aire.

DE CONTROLAR A SUFRIR Con el resultado adverso, Méndez jugó sus cartas y salió de cinco, con Juanillo de portero jugador. No fue con este sistema con el que crearon peligro, pero lograron reducir distancias por mediación de una rápida contra de Gonfaus con la que encaró a Borja y batió a Cidao. Se ajustó el resultado y la intranquilidad invadió a los locales.



Ante la situación, Gacimartín cerró el duelo con sus integrantes de galones. Lo intentó el Gran Canaria y, tras disponer Sergio de una ocasión que dio al larguero, Gonfaus pudo macar el empate a falta de cuatro segundos. El bocinazo final dejó los tres puntos en Segovia, que sirven al Naturpellet para alejarse del descenso y tener el mismo aval que el octavo clasificado -puesto que da acceso a la Copa de España- que es el Catgas Energía, a falta de disputar su encuentro esta tarde. En los puestos subrayados en rojo continúa el Gran Canaria junto con el O Parrulo Ferrol.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.